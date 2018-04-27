Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TAI) ilk milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakanlar Arslan ve Özlü, üretimin yapıldığı Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni gezerek yetkilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, TÜBİTAK, TAİ ve ASELSAN ortaklığı ile geliştirilen milli haberleşme uydusunu inceledikten sonra basın mensuplarına açıklama bulunan Bakan Arslan, şunları söyledi:
"Ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu olan TÜRKSAT 6A'da yüzde 47 mertebesinde bir ilerleme sağlanmış durumda. Uydumuzun nihai işlemleri tamamlanarak bir hafta, 10 gün sonra test aşamasına getirilmiş olacak. Mayıs ayı ortalarında da birçok teste tabi tutulmuş olacak. Olağanüstü bir çalışma var. Türk mühendisleri birçok şeyi başardığı gibi bu uyduyu da başarmak yönünde hiçbir tereddütleri olmadan olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Daha önce elde ettiğimiz tecrübeyi bundan sonra bu tip üretimlerde de kullanmak üzere hiçbir şeyi gözden kaçırmadan titiz bir çalışma yapıyorlar. Milyonda bir ihtimal de olsa herhangi bir olasılığı atlama gibi bir lüksünüz yok. Türkiye, uzayda hem kendi hem de bölgenin ihtiyacını görecek şekilde yer alıyor. Uzaydaki, yörüngedeki birtakım haklarımızı kaybetmemek ve ileriye taşımak adına TURKSAT 5A ve 5B'yi başlattık. TÜRKSAT 5A'yı 2020'de, TÜRKSAT 5B'yi de 2021'de yörüngedeki yerlerine fırlatmış olacağız. TÜRKSAT 6A'yı da, 2020 sonu itibarıyla buradaki çalışmaları bitirip, 2021'de fırlatma aşamasına getirip, yörüngede yeni Q frekansına sahip dünyadaki 5 ülkeden biri olacağız. Bu bizim için çok önemli bir özellik ve çok önemli bir değer."
'YÜZDE 47-50 AŞAMASINA GELİNDİ'
TAİ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin dünyanın en modern tesislerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü de şöyle konuştu:
"Son 15 yılda her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de çok önemli mesafeler katettik ve bu mesafenin meyvelerini Afrin operasyonunda aldık. Bugün Türkiye'de kendi tasarımımız, üretimimiz olan TÜRKSAT 6A ilk haberleşme uydusunu yapıyoruz. Yüzde 47-50 aşamasına gelindi. Bundan sonraki bütün uydularımızı Türkiye'de kendi mühendislerimiz, test uzmanlarımız, kendi firmalarımızla yapacağız. Bu proje, Türk sanayisinin teknoloji üretiminde nasıl bir iş birliği yaptığının somut bir göstergesidir. Başarılı bir proje yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer haberleşme uydularımızı, diğer keşif gözlem uydularımızı da kendimiz tasarlayacağız ve üreteceğiz."
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