Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında et fiyatlarının artabileceği yönündeki beklentilere işaret ederek “Üretici kardeşlerime çok saygı duyuyorum. Adım adım maliyet fiyatlarını takip ediyoruz, onları mağdur etmeyeceğiz” dedi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi’nin açılış çalıştayında konuşan Bakan Fakıbaba, ramazan sofralarındaki israfa dikkat çekerek, “Sofrayı donatıyorlar ve ben ona para veriyorum. Yiyemeyeceğim şeyleri neden önümüze diziyorsun? 800 milyon insan açlık sınırındayken ve 500 milyonu obezse, bu israf neden? İsraf denilince sadece gıdadan da bahsetmiyorum. Suyu öyle, enerjisi öyle” diye konuştu. Geçen 9 yılda 2017 sonu itibarıyla toplam 346 milyon lira danışmanlık destekleme ödemesi yapıldığını söyleyen Fakıbaba, “Ramazanda 270 milyon liralık çiğ süt prim desteğinin yanı sıra 530 milyon liralık anaç koyun-keçi desteği, 62 milyon liralık besi desteğiyle birlikte toplamda 860 milyon lirayı aşan miktarda üreticilerimize destek sağlamış olacağız” dedi.

‘ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fakıbaba, kesif yem fiyatlarındaki artışı frenlemek için Başbakan Binali Yıldırım’la görüştüklerini, bu doğrultuda çiğ süt desteklerini artırmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Çiğ süt prim desteklerini yılın ilk 3 ayını kapsayacak şekilde sıcak süt için 3 kuruştan 5 kuruşa, soğuk süt için 6 kuruştan 10 kuruşa, örgütler aracılığıyla pazarlanan soğuk süt için 7 kuruştan 12 kuruşa çıkardıklarını belirten Fakıbaba, “Böylelikle süt üreticilerimize toplamda 270 milyon liralık prim desteği sağlanmış olacak” dedi. Ramazan ayında et fiyatlarında artış olacağına yönelik beklentilere ilişkin de Fakıbaba, “Üretici kardeşlerime çok saygı duyuyorum. Adım adım maliyet fiyatlarını takip ediyoruz, onları mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

‘DIŞARIDA İFTARA 2 MİLYAR TL HARCANIYOR’

İstanbul’daki lüks oteller ve lokantaların “5 yıldızlı iftar sofraları”, kişi başı 59 liradan başlıyor 200 liraya kadar dayanıyor. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl’e göre Türk halkının yüzde 95’i bir kere bile olsa dışarıda iftar yapıyor

İstanbul’daki lüks otellerin ve birinci sınıf lokantaların “5 yıldızlı iftar sofraları”, kişi başı 200 liraya dayanıyor. Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, mönünün içeriği ve mekâna göre değişiklik gösteriyor. İftar mönüleri, İstanbul’un birinci sınıf restoranlarında 200 lirayı bulurken, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan 5 yıldızlı otellerde ise 59 liradan başlayıp 200 liraya dayanıyor.

Otellerde kişi başı iftar yapmanın maliyeti 59 TL - 200 TL

EVDE 50-100 TL ARASI

Dışarıda iftar yapmanın bedelinin ortalama 40 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıktığını söyleyen Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, evde ise 4 kişilik bir aile için iftar sofrasının ortalama 50 ila 100 lira arasında kurulabileceğini kaydetti. Dışarıda iftar yapma alışkanlığının 10 yıl öncesinde yüzde 10 seviyelerinde olduğunu ifade eden Bingöl, “Artık insanların yüzde 95’i mutlaka bir kere bile olsa dışarıda iftar yapıyor. Kimi otelde, kimi lokantada, kimi de iftar çadırında iftar yapıyor” dedi. Dışarıda yemeiçme alışkanlığının katlanarak arttığını vurgulayan Bingöl, Türk halkının ramazanda dışarıda iftara ödediği meblağın 2 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

ESNAFTAN ‘ASKIDA PİDE VAR’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ramazan ayında uyguladığı “Askıda pide var” geleneğinin, ülke genelinde yayılması için tüm büfe, bakkal, fırın ve lokantaların üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Palandöken, ramazanda israftan kaçınmanın da önemli olduğunu vurgulayarak, “İftar masalarımız israf masalarına dönüşmemeli” diye konuştu.

HURMAYA % 10 KUR ZAMMI

Ramazanda hurmanın fiyatı, döviz kurundaki artış, S.Arabistan’daki iç meseleler nedeniyle bu yıl yüzde 10 yükseldi. Hurma ticareti yapan Kenan Kula, son 5 yılda ise fiyat artışının yüzde 30’a kadar çıktığını söyledi. Piyasada yaklaşık 20 çeşit hurma bulunduğunu aktaran Kula, “Kilogram başına Irak hurması 10 lira, Tunus ve Medine hurması çeşitleri 30 lira, Baklava hurması 45 lira ve Acve hurması 120 liradan satılıyor” dedi.

‘ETTE İSTİKRAR YERLİYE BAĞLI’

Her ramazan olduğu gibi bu yıl da kırmızı et talebinin bir miktar daha artacağının öngörüldüğünü belirten Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), kırmızı ette fiyat istikrarının sağlanması için yerli arzın geliştirilmesi gerektiğini bildirdi. Konseyden ramazan ayı dolayısıyla yapılan açıklamada “Destekleme ve kredi politikalarının orta ve uzun vadeli planlanması fiyatların dengelenmesine katkı sağlayacaktır” denildi.