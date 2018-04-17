Tüfenkci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Christoph Leitl ve beraberindeki heyetle görüştü.EUROCHAMBRES'ın, Avrupa odalarının kapasite artırımına destek olmak, üyelerine daha iyi hizmet sunmak ve girişimciler için bir network oluşturmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüğünü belirten Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de Türkiye'nin refahını artırmak adına benzer çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



Tüfenkci, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ancak kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle ulaşılabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Ülkemiz, siyasi istikrarla ekonomide de başarılı bir dönemi devam ettirmektedir. Özelleştirme ve yabancı sermaye girişlerinde ciddi artışlar kaydedilmiş, kamu borç stokunun milli gelire oranında ve bütçe açıklarının indirilmesinde olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Bugün, Türkiye ekonomisi, dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer alıyorsa bunun en önemli nedeni özel sektörün yatırım, üretim ve ihracattaki etkinliğidir, yaptığı açılımlardır. Reel sektörle hükümetimiz arasında iyi ilişkiler tesis edilmiştir. Bu konuda en büyük desteği reel sektörün üst kuruluşu olan TOBB sağlamaktadır."

"AB ARTIK KARAR VERMELİ"

Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerine ilişkin sürecin devam ettiğini vurgulayan Tüfenkci, "Bu süreç iki tarafı da yoran uzun süreli bir nişanlılığa benziyor. AB artık Türkiye'yi nerede görmek istediği konusunda bir karar vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, mevcut vize uygulamasının özellikle iş dünyasını olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, malları Birlik içinde serbest dolaşımda olan Türk işadamlarının kendilerinin bu hakka sahip olmamalarının adil ticareti engellediğini söyledi.Bu durumun, Türk işadamlarına, yeni iş bağlantıları kurmak bir yana, mevcut işlerini yürütmekte güçlükler çıkardığına işaret eden Tüfenkci, ticaretin önündeki bu engelin haksız rekabete yol açtığını anlattı.Tüfenkci, Türkiye'deki yabancı yatırımlarda en büyük payı AB üyesi ülkelerin oluşturduğunu belirterek, bu noktada Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına vakit kaybetmeksizin başlanması ve teknik yönü ağır basan bu konunun siyasi malzeme unsuru yapılmamasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME VERİLERİ ETKİLEYİCİ"

EUROCHAMBRES Başkanı Leitl ise Türkiye'nin son zamanlarda kalkınmaya ilişkin verilerinin etkileyici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Son büyüme rakamlarına bakıldığında Türkiye'nin, Çin ve Hindistan'ı geride bırakarak dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin hedeflerinden birisi de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak. Bu iddialı görülebilir ancak kuşkusuz gerçekleştirilebilecek bir hedef. EUROCHAMBRES Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilişkilerin geliştirilmesine sağladığı fayda, sempati ve farkındalık yaratılmasına katkıları için özellikle teşekkür ediyorum."

Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunu kendilerinin de arzuladığını vurgulayan Leitl, "Bu iki tarafın da kazanacağı bir çözüm olacaktır. Türkiye gibi mükemmel bir ülkeyle ekonomik bağlarımızın artmasını istiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda, TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu da hazır bulundu.