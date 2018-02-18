Bakan Zeybekci büyüme tahminini açıkladı

Zeybekci, kentteki bir otelde düzenlenen partisinin İl Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Asıl bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktır. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını elinden almak istiyorlar. İstedikleri bu, tek gayretleri bu ama biz ne yaptık? 15 Temmuz’un ardından 18 Temmuz Pazartesi günü dimdik ayaktaydık. Bu millet ekonomiye sahip çıktı. Bir günde 3 milyar dolar hesabındaki parayı Türk lirasına çevirdi. 2016, o ihanetten sonra seferberlik başlattık.

Büyüme seferberliği, ihracat seferberliği başlattık. Peki ne oldu? 2017 sonuna geldik. 2016'da en son 4 ayda Türkiye kendini göstermeye başladı. Biz 2017 başında, 'Türkiye dünyada rekorlar kıracak' dedik. IMF'si, Dünya Bankası, OECD'si, Avrupa Birliği gibi hepsi 'yüzde 2.5' dediler, Türkiye’nin büyümesi için. Türkiye 2017'nin sonunda, biz geçen sene 2017'nin şubatında söylemiştik. Dedik ki, 'Türkiye'nin hızına onlar yetişemeyecek.'

Türkiye, bu yılın sonu itibariyle, ilk defa burada söylüyorum, son çeyrekte, yani ilk 3 çeyrekte yüzde 7.4, üçüncü çeyrekte 11.1 ama en son çeyrekle ilgili en son tahminimiz de şudur; yüzde 7.1 büyüyecek toplamda Türkiye. Yıl sonu itibariyle OECD üyesi ülkelerde dünyada birinci olacak Türkiye, gelişmiş 20 ülke arasında dünyada birinci olacak."