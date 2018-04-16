'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; 'Kiralık Aşk' dizisi bittikten sonra hiçbir projede yer almayan Barış Arduç, kendini dövüş sporlarına verdi. Tayland’a giden yakışıklı oyuncu, bir aydır da geri dönmedi. Gupse Özay ise İstanbul'da kaldı. Özay'ın bu boşlukta sevgilisini yalnız bırakıp Tayland'a gitmemesi, ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi.



Şu sıralar herhangi bir dizide rol almayan Gupse Özay'ın, vizyonda sinema filmi de bulunmuyor.



Başarılı oyuncu, Barış Arduç’la 'Deliha’ filminde tanışıp 2014 yazındaki çekimlerde aşk yaşamaya başlamıştı.

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