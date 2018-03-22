Hürriyet'te yer alan habere göre; 3 yıldır Gupse Özay ile birlikte olan oyuncu Barış Arduç, 'evlenecekler' iddialarını yalanladı: "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir..."



Yaz aylarında sinema filmi çekeceğini söyleyen Barış Arduç hayranlarını sevindirecek bir de müjde verdi:



"Setleri çok özledim. Eylül ayından yüzde 99.9 yeni dizi ile ekranda olacağım"

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