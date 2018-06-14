Barış Falay ve eşi Esra Ronabar, bir alışveriş merkezinde mutfak eşyası alışverişi yaparken görüntülendi. HT Magazin'in haberine göre, oyuncu çiftten Falay, yaz için proje kabul etmediğini ve eşiyle Güney’de tatil yapacaklarını söyledi.

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