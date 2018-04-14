Türkiye yoğun gerilim hattının tam ortasında yer alıyor. Bundan dolayı bölgesel ve küresel gelişmeler ekonmiye yönelik ülkelerin ekonomisine yönelik belirsizlikleri de birlikte getiriyor.

Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek vizyon ortaya koyamayan ülke için proje üretemeyen muhalefetin adeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz.

Buradan ilan ediyorum şartlar ne olursa olsun içeride ve dışarada küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017'de nasıl destan yazdıysa 2018'de de kararlılıkla yoluna devam edecek.

Döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin sınırlı olduğunu ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu hassasiyetle ele alıyor. Alınması gereken ne tedbir varsa bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.