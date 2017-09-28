UEFA Avrupa Ligi H grubunda Belarus temsilcisi BATE Borisov, evinde İngiliz futbol devi Arsenal'i konuk ediyor. Peki BATE Borisov - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BATE BORİSOV - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci karşılaşmasında ilk maçında Köln'ü 3-1 yenerek grupta liderlik koltuğuna oturan Arsenal, Crvena Zvezda ile 1-1 berabere kalan BATE Borisov'a konuk olacak.
Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin düdük çalacağı mücadelede Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis yardımcılık yapacak. Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak olan maç Borisov Arena'da oynanacak. Mücadele Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım, tarihleri boyunca ilk defa karşı karşıya gelecek.
- BATE Borisov, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Arsenal, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- BATE Borisov, oynadığı son 5 maçta 15 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
- Arsenal, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
- BATE Borisov, gruptaki ilk maçında Crvena Zvezda ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne 1 puan ile başlamıştı.
- Arsenal, gruptaki ilk maçında Köln'ü evinde 3-1 yenerek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamış ve grupta liderlik koltuğuna oturmuştu.
- BATE Borisov'da en golcü isim, 3 gol ile Mirko Ivanic.
- Arsenal'de ise en golcü isimler, 1'er golle Hector Bellerin, Alexis Sanchez ve Sead Kolasinac.
SON MAÇ KADROLARI
BATE Borisov: Denis Scherbitski, Denis Polyakov, Vital Hayduchyk, Nemanja Milunovic, Stanislav Dragun, Aleksey Rios, Aleksandr Volodjko, Igor Stasevich, Mirko Ivanic, Vitaliy Rodionov, Mikhail Gordeychuk
Arsenal: David Ospina, Nacho Monreal, Hector Bellerin, Per Mertesacker, Rob Holding, Ashley Maitland-Niles, Mohamed Elneny, Alex Iwobi, Olivier Giroud, Theo Walcott, Alexis Sanchez
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