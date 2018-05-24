Birinci Dünya Savaşı’nda geçen Battlefield 1’in piyasaya sunuluşundan iki yıl sonra EA, serinin yeni üyesinin çıkış tarihi ve ilk detaylarını açıkladı. İkinci Dünya Savaşı’nın cephelerine geri döneceğimiz yapım, takıma dayalı bir oynayış stiline odaklanacak. Yani tıpkı Call of Duty Black Ops 4’deki gibi bir PUBG ve Fortnite’a özenme durumuyla karşı karşıya değiliz.

Battlefield V’teki en büyük yenilikler, oyuncuyu atmosferden uzaklaştırmamak için yapılmış. Yeni bir ortama girdiğinizde büyülü bir şekilde iyileşmek yok. Bunun yerine yanınızda sizi ayağa kaldıran, iyileştiren ve destek olan müttefik dostlarınız var. Ayrıca düşmanlarla dolu bir yere girdiğiniz artık ikonlar görmeyeceksiniz. İkonlara değil, düşmanlara nişan almak zorundasınız.

Oyun fizikleri yeni yapımda epey geliştirilmiş durumda. Yaşanan patlamalar ve çevresel yıkımlar önceden hazırlanmış animasyonlara göre değil, gerçek zamanlı fizik hesaplamalarına dayanarak gerçekleşecek. Çatışma sırasında kendinizi ileri, geri, yana atabildiğiniz gibi geri geri sürünürürek de ateş edebilirsiniz.

Battlefield V’te takım oyunu ön plana çıkartıldığı için her maça girdiğinizde kendinizi bir takımın arasında bulacaksınız. Takımınızla yükleme ekranları, lobi ve maç aralarında dahi iletişim kurabileceksiniz.

Oyunda iki yeni oyun modu bulunacak. Biri ‘Tides of War’ isimli ise Battlefield V’in devamlı devam eden çevrimiçi hikaye modu. ‘Büyük Operasyonlar’ ise tarihi olayların epik senaryolarından oluşan bir bölüm. Multiplayer bir oynayış stili vaat eden bu modda, örneğin Rotterdam’ın savunulması gerekiyorsa kısıtlı mühümmat ve silahla gerçeğe uygun bir şekilde takım arkadaşlarınızla omuz omuza verip tarihi tekrar yazmanız gerekecek.

Oyunda askerinizi ve tankınızı baştan aşağı kostümüze edebiliyorsunuz. Silahlar, yüz boyaları, elbise, ekipmanlar, perkler, yetenekler ve dahası... Deha fazla modifiye için ‘loot’ yapmalı ya da ödül kazanmalısınız.

Battlefield V 19 Ekim’de PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya çıkacak. Eğer Deluxe Edition sürümünü satın alırsanız 16 Ekim’de oynamaya başlayabileceksiniz.