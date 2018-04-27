Bayern Munich - Eintracht Frankfurt düellosu

Almanya Bundesliga maçında Bayern Munich ile Eintracht Frankfurt, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Bayern Munich 78 puanla 1. sırada, Eintracht Frankfurt 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Bayern Munich son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Eintracht Frankfurt, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 110. İddaa'da Bayern Munich kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Eintracht Frankfurt kazanır 3.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Bayern Munich son hafta oynanan Freiburg maçında 4-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt, RB Leipzig karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Bayern Munich, evinde 13 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 51 gol atıp 10 gol yedi.

Eintracht Frankfurt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eintracht Frankfurt, 18 gol atarken 21 gol yedi.