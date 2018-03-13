Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 kişi kalmak Şampiyonlar Ligi'nde işleri çok zorlaştırır. Beşiktaş da ilk maçta onu yaşadı. O maçta kendi oyunumuzu oynadık. 10 kişi kalmaları taktiğimizi yansıtmamızı rahatlattı, işimiz kolaylaştı. Tüyleri ürperten bir atmosfer olacak. Türk taraftarları çok meşhur, futbol burada çok coşkuyla yaşanıyor.

Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu."

Beşiktaş'tan hangi futbolcuyu takımında görmek istediğinin sorulması üzerine Heynckes "Talisca tabii ki, yıldız bir oyuncu." dedi.

Alman teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm maçlarımızı ciddiyetle oynuyoruz, ağır idmanlar yapıyoruz. Bu otomatikleştirdiğimiz sistemi, pres, pas, rakip kale önündeki oyunu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Üst düzey rakiplerle karşılaşınca buna hazırlıklı olmalıyız. Ribery performansını aynı seviyede tutmayı başaran ender oyunculardan biri. Kendini hep hazır tutmaya çalışan bir oyuncudur. Bireysel olarak çok çalışma yapar. Çok iyi hazırlandığı için tekrar eski performansına kavuştu. İlk 11 ile neyi kast ediyorsunuz? Burada 20 üst düzey oyuncuyla bulunuyoruz ve burada bulunmalarının bir sebebi var. Tüm oyuncularımı aynı seviyede görüyorum, sabit bir 11 yoktur. Oyuncularımı çok ciddi şekilde uyardım. 2013'te Barcelona ile yarı finalde oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı. Hiçbiri sarı kart görmedi ve finalde oynadı. Oyuncular disiplinle oynayınca, sarı kart görmeden atlatabiliyorlar."