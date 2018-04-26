Günümüzde pek çok oyunda karşımıza çıkan hazine sandıkları (oyundan oyuna sunumları değişebiliyor), oyun içerisine dair pek çok bonusu tamamen rastgele bir biçimde kullanıcıya sunuyor. Belçikalı siyasetçiler, oyunlardaki bu hazine sandıklarının ülkenin kumar kanunlarını ihlal ettiği görüşünde birleşti.

Son dönemde Counter Strike: Global Offensive, Overwatch, Star Wars Battlefront 2 ve FIFA 18 gibi oyunlarda rastladığımız hazine sandıklarına, Belçikalı yetkililerinden veto geldi. Adalet Bakanı Koen Geens yaptığı açıklamada, söz konusu oyunlardaki hazine sandıklarının kaldırılmaması durumunda, yayıncılarının 5 yıla kadar hapis cezasına ve en fazla 800.000 avro para cezasına çarptırılacağını dile getirdi. Eğer çocukların mağdur olduğu tespit edilirse, söz konusu cezaların ikiye katlanabileceği de belirtildi.

Yetkililer, oyun içindeki hazine sandıklarının çocukları kumara alıştırdığını düşünüyor. Oyun geliştiricilerin söz konusu cezalara karşı nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.