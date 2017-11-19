Belhanda: ''Bizi Adebayor öldürdü''

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Başakşehir maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Kaybedilen Başakşehir maçıyla ilgili beIN Sports Fransa'ya açıklamalarda bulunan Belhanda,''Başakşehir maçını kaybettik. 5-1 gibi ağır bir skor aldık. Bizi öldüren Adebayor'du. Maça iyi hazırlanmadık. Farklı bir oyun anlayışıyla sahadaydık ve her zaman oynadığımız gibi oynayamadık. Şampiyonluk yolunda Başakşehir dikkat edilmesi gereken bir takım. Biz bu maçta her şeyi ters yaptık.'' ifadelerini kullandı.

Marsilya'nın yaptığı Mitroglou transferini eleştiren Belhanda, ''Bence Marsilya'nın Gomis'i bırakması ve onun yerine Mitroglou'nu alması hataydı. Kesinlikle hataydı. Galatasaray'dan teklif aldım sonrasında ise Moussa Sow ve Issiar Dia ile konuştum. Herve Renard ile de konuştum. Sonra da seçimimi yaptım. Galatasaray çok büyük bir kulüp.'' dedi.

Younès Belhanda

galatasaray