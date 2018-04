HT Magazin'de yer alan US Weekly kaynaklı habere göre, 2016 yılında ilişkilerini noktalayan Bella Hadid ve The Weeknd ikilisi, önceki gün konserde yakınlaştı.



İkiliye yakın bir kaynak çiftin aşklarının yeniden alevlendiğini ve öpüştüklerini gördüğünü iddia etti.



The Weeknd’ın fanları, müzisyenin yeni şarkısı ‘Wasted Time’ın (Boşa zaman) sözlerinin Bella’ya yazıldığını söylüyor.

