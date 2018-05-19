Beril Kayar, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Güzel oyuncu, "Aşk tanımınız ne?" sorusuna, "Sonsuz aşka ve tek eşliliğe inanmıyorum. İnsan, hayvan içgüdülerine sahip bir varlık. Tek eşli olmak insan doğasına aykırı. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bazen kendimizi baskılıyoruz ya da kulağa romantik gelen ‘sonsuz aşk’ gibi kavramlara inanmak istiyoruz. Fakat şu açık: İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayabilmesi ve anlaşabilmesi hayal bile değil. Ütopik, inandırıcı gelmiyor" cevabını verdi.