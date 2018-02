Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Bernard Mensah, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Kayserispor mücadelesine hazırlandıklarını ifade eden genç futbolcu, "Ligin ikinci yarısına oldukça güzel bir başlangıç yaptık. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldık. Bu da bizim için iyi bir başlangıç anlamına geliyor. Hem takımdaki hazırlıkla çok iyi gidiyor hem de moral çok iyi. Kayseri'ye de kazanmak için gideceğiz. Aklımızda olan tek şey iyi oynayıp, iyi bir galibiyet almak" diye konuştu.

"KEMAL HOCA, OYUNCU GRUBUNU KULLANMAYI İYİ BİLİYOR"

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile ilgili düşüncelerini de dile getiren Mensah, "İkinci yarıya iyi başlamıştık. Alanyaspor maçında 2-1 geriye düştük sonra 3-2 önde kapattık. Aynı zamanda Beşiktaş deplasmanı da oynaması çok zor bir deplasman ve orada gol atmayı başardık. İyi de bir oyun ortaya koyduk. Daha sonra Beşiktaş maçı sonrası Kemal hocanın gidip, gelmesi ile takım daha da güçlü hale geldi belki de. Çünkü iyi bir oyuncu grubumuz var. Kemal hoca da bu oyuncu grubunu kullanmayı iyi biliyor. Her şeyi oldukça iyi organize ediyor. Bu da takım için oldukça önemli. Daha sonra da güçlü oyunlar ortaya koyarak iyi sonuçlar aldık" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

Lacivert-beyazlı takıma katıldığı günden bu yana olan performansını değerlendiren Mensah, "İşlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Buraya geldiğimde işler biraz daha zordu benim için hem adaptasyon süreci hem de takıma hazırlık süreci olarak. Kendimi şu anda fizik olarak iyi hissediyorum çünkü burası dışarıdan gözüktüğü gibi kolay bir lig değil. Her maçta oynamaya çalışıyorum. Önemli olan her maçta kendini geliştirmeye devam etmek ve her maçta en üst sınırını zorlamak. Benim de yapmaya çalıştığım şey bu, maç oynadıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Fiziksel olarak daha güçlü duruma geliyorum. Bazen yorgunluk da hissediyorum çünkü bütün maçlarda oynayıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burası göründüğü kadar kolay bir lig değil" ifadelerini kullandı.

"SATIN ALMA OPSİYONU İÇİN İKİ KULÜP GÖRÜŞMELİ"

Kasımpaşa'dan sezon sonu takımda kalması için teklif alıp, almadığını sorulması üzerine Ganalı futbolcu, "Şu an için bir şey yok. Bu iki yönetimin iletişimi ile gerçekleşecek bir durum. Onların iletişime geçip satın alma opsiyonunu veya burada kalma yollarını konuşması ile alakalı. Benim için şu anda en önemli şey en iyi şekilde oynayıp maçlara kendimi vermek. Bu iki yönetimin arasında olan bir şey. Bunun gerçekleşmesi için iyi bir iletişim gerekiyor. Bu iletişim olmadıktan sonra böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Şu anda ben de beklemek zorundayım o yüzden pek fazla düşünmüyorum. Sadece oynayacağım maçları düşünüyorum" diye cevap verdi.

"TÜRKİYE, PORTEKİZ'DEN DAHA İYİ BİR LİG"

Daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'da forma giyen orta saha oyuncusu, o ligin farklı ve zor olduğunu belirterek, "Oynanan oyun oldukça farklı ve zor bir oyun ama Türkiye Ligi'nin, Portekiz'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şartlar ve takımlar oldukça hazır durumda. Takımlarda tecrübeli oyuncular var. Her maç için kendinizi en iyi şekilde hazırlamanız lazım. Bütün maçlar farklı geçiyor ve bu bir oyuncunun kendisini geliştirebilmesi için çok iyi bir durum. İspanya da farklı bir lig" değerlendirmesini yaptı.

"ATLETICO'DA BULAMADIĞIM ŞANSI DİĞER TAKIMLARDA BULUYORUM"

İspanyol ekibi Atletico Madrid'in bonservisli futbolcusu olan Mensah, transfer olduğu dönemden beri Madrid ekibinde forma şansı bulamaması ile alakalı olarak, "Şu anda bununla ilgili söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben oradan ayrıldıktan sonra geçen sene istediğim şansı bulamadım. Çok oynayamadım ama bu sene burada maçlar oynuyorum ve bu benim için oldukça önemli bir durum. Her zaman hedefimizi yukarıya koymalıyız ve dik durmalıyız. Ben çalışmaya devam ediyorum. Çünkü orada kaldığımda oynayamayacağım şansı diğer takımlara gittiğimde bulabiliyorum. Benim için de oldukça önemli bir durum. Futbolda nerede, ne zaman, ne kadar oynayacağınızı bilmeniz mümkün değil. O yüzden çalışmaya ve oynamaya devam ediyorum" diye konuştu.

"KENDİMİ CEZA SAHASI İÇERİSİNDE YERE ATAN BİR FUTBOLCU DEĞİLİM"

Galatasaray maçında takımına kazandırdığı penaltı ile galibiyeti getiren genç futbolcu, sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan kendini yere attı eleştirilerine de cevap vererek, şunları kaydetti:

"Ceza sahası içinde kendini yer atan bir futbolcu değilim. Bunu diğer maçlarda da görebilirsiniz. Hep ayakta kalıp pozisyonu sonlandırmaya çalışan bir oyuncuyum. O pozisyonda Serdar Aziz'in bana müdahalesi oldu ve o müdahaleden sonra ben yere düştüm. Eğer o müdahale olmasaydı ben yere düşmeyecektim. Oradaki problem defans oyuncusunun yerden müdahale yapmasıydı. O müdahaleyi yaptıktan sonra da ayağıma müdahalesi oldu ben de ondan sonra yere düştüm. Hakem de penaltıya hükmetti. Defans oyuncusuna da sorarsanız o da bana müdahalesi olduğunu söyleyecektir."

"VİDEO HAKEM SİSTEMİ GELİRSE HAKEMLER DAHA DOĞRU KARARLAR VERECEKTİR"

Spor Toto Süper Lig'de görev alan hakemlerin hatalarını normal olarak gördüğünü anlatan Bernard Mensah, "Hakemlik mesleğini yapmak çok zor. Çünkü sürekli kararlar almak zorundasınız. Bazen olaylar bizim düşündüğümüzden daha farklı gelişebiliyor. Bazen pozisyona uzak veya çok yakın olabiliyorlar. Bizim düşündüğümüzden farklı kararlar veriyorlar. Tabii bu kararları çok çabuk almak zorundalar, bu yüzden onların yaptığı iş oldukça zor. Belki video hakem geldikten sonra biraz daha kolaylaşabilir ama hakem hataları bana normal gözüküyor. İspanya'da ve dünyanın her yerinde sizin doğru bulmadığınız bu tarz kararlar olabiliyor. Bazen hakemleri anlıyorum ama o anın heyecanıyla oluyor. Video Hakem Sistemi'nin gelmesiyle doğru kararlar alınmasında onlara yardımcı olur. Sahada 22 oyuncuyu kontrol altında tutmak ve pozisyonların hepsine doğru kararlar vermek oldukça zor bir iş" açıklamasını yaptı.

Günümüzde çok oynanan futbol strateji oyununda gelecek vaat eden yıldız (Wonderkid) kategorisinde bulunmasına ise Mensah, bu tür haberler aldıkça gururlandığını ifade etti.