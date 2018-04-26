Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve, hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devamına karar verdi. Lig Radyo'dan Emrah Kayalıoğlu'nun haberine göre kurallar gereği, takımlar ertelenen maç günkü esame listeleriyle sahada olacak ve Pepe ilk yarıda kırmızı kart gördüğü için Beşiktaş 10 kişiyle sahada yer alacak.

Beşiktaş'ın o günkü 11'inde yer alan Caner Erkin sakatlanıp sezonu kapattığından 3 Mayıs'ta sahada olamayacak ve yerine o günkü yedeklerden biri görev yapacak. Ancak Caner'in sahada olamamasıyla Beşiktaş'ın esame listesi 20 kişiye iniyor. Ve işte burada büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü kurallar gereği 20 kişilik esame listesindeki futbolculardan en az 9'unun "Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip" olması gerekiyor. Ama Caner'i çıkardığında bu sayı 8'e düşüyor.

BU DURUMDA TFF NE YAPACAK?

Beşiktaş'ı uygunsuz esame listesi nedeniyle hükmen yenik mi sayacak? Yoksa bu maça özel bir istisna mı tanıyacak? Yoksa esame listesinden bir de yabancı çıkarttırıp (Oynamış Negredo çıkartılamayacağından Cyle Larin dışında alternatif yok) listeyi 19'a mı indirtecek? Bir ihtimal de Caner'i sakat olmasına ve yerine başka bir oyuncu sahaya çıkacak olmasına rağmen kulübede bulunmamasına karşın esame listesinde durmasına izin verilecek.

Esame listesindeki yerlilerden (Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve oyundan çıkarılmış olan Oğuzhan Özyakup) 3 Mayıs'taki maça kadar sakatlanan veya Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen olursa bu kriz daha da büyüyecek.