UMUR TALU: TALISCA'NIN AYAĞI OLMASA!

Maç başlarken “Beşiktaş’ın en golcüsü” kulübedeki Aşk... 12 golün 10’unu ise rakip Alanya’da atmış.

Asistçi Negredo adeta rakip tanımasın, gol atayım diye maskeli. Peki. Bir de öyle deneyelim! Hazır ince pasçı Oğuzhan, Tolgay birlikte sahadayken.

Beşiktaş’ın 3 sağ açığı var. Biri cezalı, Lens, Töre kulübede. Pektemek’i de ekle. Ama tek kanatlı. Babel sağ açık, sol açık, santrfor. Bu kadarı fazla! Zaten yorgun.

Vida, Love, Larin. Ortak özellikleri: Ara transferde kulübe geldiler, kulübede kaldılar. Lens’i de ekle. 3 yılın en verimsiz transfer dönemi. Pepe, Medel hariç. Onları da tek Marcelo’ya say!

Beşiktaş hızlı. Alanya hızlı. Gönül istemeyince gollük vuruş da gelmiyor. Negredo hakem kararını beğenmediğinde bile yerdeki rakibi kaldıracak kadar centilmen. Golden ziyade insanlık dersi vermeye gelmiş! Beşiktaş’ın gole ihtiyacı var; hepimizin insanlığa!

Beşiktaş’ın sezon problemi belli: 2 sezonun pozisyon zengini, 20 dakika sadece tek pozisyon sahibi. Çoklu orta saha ve çok pasa rağmen.

En az gol yiyen ama maça çıkarken Alanya’dan sadece 6 gol fazla atmış takım. Alanya kendini belli ediyor: Çok kişiyle hücuma çıkabilme becerisi. 20 dakikada kaleyi görme sayısı daha fazla. 20’den sonra Beşiktaş’ın gol kokusu çoğaldı.

22’de müthiş pozisyon: Gönül mütereddit, top şaşkın!

Maskeli’nin yarı volesi Beşiktaş’ı 3’üncü pozisyon sahibi yaptı; ardından Babel şutu. Nöbetçi uçucu Haydar ısınmaya başladı! Fabri de. İki kale arası kısalmıştı.

“Brezilya yedeği” yine patladı: Sağ açıkta aldı, ortaya süzüldü. Karşısında 6 kişi mi vardı ne? Müthiş sol içi. Kalenin sağı, filenin her yanı hayran kaldı! Haydar bayıldı!

Çok top kazanmaktan bitap Tolgay ve Atiba’nın zincirleme top kayıplarının Akbaba’ya ikramı sonrası Negredo yine asist ekti, Talisca’nın aşırtması biçemedi.

★

Atiba’nın sarısı, ayak onun olmasa kırmızı olabilirdi. Kırmızı gibi oldu. 3 orta sahadan ikisi cezalı. Medel haftaya ortada!

Negredo, Oğuzhan’a koridor açarken de akıllıydı. Takım için, gol attırmak için çok şey yapıyor, belki kimse onun için o kadarını yapmıyor!

Fabri geri dörtlüyü epey beşledi. Beşiktaş yine dağınık. Alanya cesur. Presle Beşiktaş’ı yaslıyor.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE 40 MAÇTIR KAYBETMİYOR Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürdü. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 39 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 7 beraberlikle 106 puan topladı. Söz konusu 40 maçın 33'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 26 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

Negredo ne kadar üzgün ve yine ne kadar efendi çıkarken. İnsan kıyamıyor! İnsan, Beşiktaş’ın kanatsız, santrforsuz kalmasına da kıyamıyor!

Gönül; yüzde 100 golü önledi ve 3. orta saha, Oğuzhan da cezaya düştü. Medel ve Necip haftaya 3 kişilik oynayacak!

Sorun, Beşiktaş’ın 11’iyle oynayamamasında; sorun, 11 Beşiktaşlı’nın Beşiktaş gibi oynayamamasında! Maçın sonu neydi öyle!

TOSİC VE ALANYA

Aşırı tevazu ile kendini geliştirebilen Tosic’e saygılar! Bir de Alanya takımına.

ÜÇÜ BİR ARADA

İlk kez üçü birden 11’de olan üç orta sahanın da fiilen kırmızı kart görmesi!

KARTAL YİĞİT: KARMAŞIK BİR MAÇ

BAŞAKŞEHİR yenilgisini çabuk atlatmak isteyen Beşiktaş açısından evinde üst üste oynayacağı Alanyaspor ve Göztepe maçlarına 6 puanlık maçlar gözüyle bakılıyordu. Şampiyonluğa oynayan bir takımın doğal olarak bu oyunları kazanması normaldir. Dün de böyle oldu ama skordan çok kafalarda soru işareti yaratan en önemli husus Siyah-Beyazlılar’ın iştah ve o daha önceki rakibini paralayan görüntüsünden uzak kalışı. Böylesine rakiplere karşı içeride de oynasanız hep zorlanırsınız, sizin şampiyonluk iddianız varsa onların da kümede kalma savaşı var.

Şenol Hoca’nın Quaresma’nın yerine oynatması düşünülen Lens’i kesip burada Talisca ile başlaması ortaya ne yaptığını bilmeyen, sürekli oyun içersinde sistem değiştiren kafası karışık bir Beşiktaş çıkarttı. Kadrodaki bu oynama özellikle kanatları iş yapamaz hale getirdi. Negredo da çıktıktan sonra Talisca bu kez ileriye geçti. Sonra da Babel... Açıkçası karışıklıkların olduğu bir maç izledik. Allah’tan elinde kaderi değiştirecek Talisca gibi bir oyuncu var. Beşiktaş’ın pozisyona bile giremediği anlarda jeneriklik golü ile imdada yetişti. İlk yarı o gol olmasa Beşiktaş hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaşabilirdi. Aylar sonra ilk kez Oğuzhan’ın inisiyatif alarak başlaması oyunun ilk bölümünde Kartal’ın, Alanya’ya göre çok daha etkili olmasına sağladı. Genelde ikinci yarılarda etkinliğini artıran Beşiktaş görmeye alıştığımız için dünkü tablo bizi şaşırttı. Alanya önünde baskı kurman lazımken rakip senin üzerine geldi. Alanyaspor da bitirici bir santrfor olsa durum farklı olabilirdi.

Net pozisyonlara girmekte zorlanan Beşiktaş’ın oyunu vasattı ama yine de ‘En iyi yeri neresiydi?’ diye sorarsanız Pepe ve Tosic’li savunmasıydı. Gökhan Gönül’ü de bu ikiliye katmakta yarar var. Caner özellikle ilk yarı çıkışlarda çok top kayıpları yaşasa da daha sonraları bindirmelerle kanatları çalışmayan takımına olumlu yönde yansımaya çalıştı. Tribünlerin oyun yönünden memnun kalmadığı doksan dakikada sadece skor güzeldi. Beşiktaş’ın takım oyun plansızlığı ve arzu eksikliği sürüyor. Göztepe önünde orta sahada herkesin cezalı olduğunu da düşünürsek sıkıntılı bir oyun daha bekliyor gibi Beşiktaş taraftarını.

TALİSCA FARKI

Talisca için ayrı paragraf açmak gerek. Oyun içinde yine çok yoktu ama attığı şık golle takımının belki de zirveden iyice uzaklaşmasına mani oldu.

İSTEK YOK

Bu kadar iştahsız oynamak Beşiktaş için “Neler oluyor?” dedirtiyor. Takımdaki bu arzu eksikliği tribünleri de sonlara doğru etkiledi. Belki ilk kez bu vefakar taraftar kazanılmasına rağmen çok mutlu ayrılmadı.

BÜLENT YAVUZ: BRAVO BARIŞ ŞİMŞEK

Hakem Barış Şimşek, Vodafone Park’ta hayatının maçını yönetti. Hata yaptı mı, yaptı. Ama bunlar skora tesir etmedi. Baskı altında asla eğilmedi ve bükülmedi. Ne gördüyse onu çaldı. İşte hakemlik budur. Sen doğruyu yap, gerisine karışma. Oğuzhan’ın, Tolgay’ın ve Atiba’nın sarı kartları kurala uygundu. Her pozisyonun çok yakınında olan Barış Şimşek, zaman zaman avantaj kuralına da riayet ederek maçın güzelleşmesine sebep oldu. ‘Önleyici hakemliği’ yerinde ve zamanında yaparak kavgaya izin vermedi. Talisca ceza alanına giderken dışarıda bir faule maruz kaldı. Ancak hakem avantaj oynattığı için faulü vermediği kanaatindeyim. Çünkü Talisca gol atıyordu. Atamadı, hakem dönüp faul verebilir miydi? Verebilirdi. Sonuçta bu neticeye etki etmeyen hataydı. Bir de Caner’e faul vermeyebilirdi. Yıllardır inişli-çıkışlı performanslar sergileyen Şimşek, çok iyi maç yönetti. Tebrik ediyorum.