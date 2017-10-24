Beşiktaş Başakşehir maçının yazar yorumları

UMUR TALU: KERİM'İN BİLENİŞİ, TOSİC'İN DİRENİŞİ!

Bir gün önceye göre, sondaki çılgınlık hariç, aksiyonu pek olmayan ama futbol bilgisi, taktiği yerli yerinde, delirmeyen, soğukkanlı maçtı. Pepe ile Adebayor’un eğlendiği bile söylenebilir!

Lens’in de Quaresma kanadına geldiği, Talisca’nın erken kart gördüğü, daha 9. dakika hakemin Başakşehir’i “vakit geçirmeyin” diye uyardığı sürreel başlangıç da olsa!

Başakşehir topa çok hakim olup Beşiktaş’ı kovalamayla yorarak oynamaya niyetliydi. Beşiktaş top ayağında olmadığı anları sevmiyor. Maçı avucuna alamıyor.

Tiki taka ile Adebayor kafa golü provası yaptığında, arkadaşı Pepe’den daha uzundu.

Gole giderken arkadan yetişip engelleyen Tolgay’ı kutladığında olgunluk dersi sıkıştırdı araya. Quaresma’nın peş peşe Clichy-Elia çalımları ise hiç nazik değildi!





Beşiktaş - Medipol Başakşehir













































































Beşiktaş - Medipol Başakşehir

30’da roller değişti; bu kez top yapan Beşiktaş’tı Adriano’nun “orta saha”yı çoğaltması sayesinde.

İlk yarı Beşiktaş’ın eksikleri Gönül, Oğuzhan değil; Lens, hatta Talisca’ydı! Firmino, Coutinho ekürisinden Talisca, çok kez mutlu etse de, henüz onlar kadar her maçın her anını yaşayan bir formatta değil.

2. yarı neredeyse golle başlıyordu Başakşehir. Cenk’in harika uzun pası Talisca’yı uyanık yakalayamadı.

Oğuzhan’ın girişi orta sahayı çoğalttı ama Quaresma ve Talisca’ya zorunlu kanat tayini çıkarttı! Bu da denge bozuyor tabii.

İki takım da nakavt kovalamadı, gard düşürmeden temkinli yumruk attı, kontra yememek için. Son saniyelerde, Beşiktaş kuşatmasında başka bir maç oynandı!

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı, 2’si kulübeden, 6 “yerli” vardı: 2’si Almanya’dan. 5 Brezilyalı dışında Fransa Ligi’nden (biri Belçika çıkışlı) 7 oyuncu: 3’ü Fas, biri Cezayir, olmak üzere 6’sı Afrika kökenli. Bu sözler “yabancı sınırlaması” için değil. Tam tersine, karşıyım. Oyuncak yapılmasına da. Ama 6 Afrikalı genci Fransa’da “iyi futbolcu” yapabilen “altyapı”nın hiç ilgimizi çekmemesi tuhaf!

Şu var: Bu kadro olmasa, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde üçte üç yapar mıydı?

Burada 4’te 4 galibiyetsiz, orada 3’te 3 galibiyetle oynadı.

Başakşehir ise “proje” değiştirdi; “içeride” değeri yüksek bir kulüp yaratmak, belki bir gün, Sarkozy’ninki gibi “İstanbul’un PSG’si” yapabilmek, o yüzden şimdi “Avrupa mavrupa ligi”ni boş verip Şampiyonlar Ligi takımı yaratmak!

Not: 5 yılı geçti Afyon’da bir dizi ihmalle cephanelik infilakinde gencecik 25 asker şehit olmuştu. Hepsi bin bir umutla doluydu. Öyle ya, kimi Galatasaraylı, kimi Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Bursalıydı. Yıllarca davayı yazdım. Oğlu Onur Fikret’i kaybeden Zekayi Dülger nerdeyse unutulan davayı (yine) hatırlatmamı istedi: “Sevgili Umur Bey, önceki yıllarda kaleme aldığınız gibi cevaplanmayan sorular halen cevapsız. Askeri mahkemeler kapatıldı. Ne gariptir ki, sanki acılarımızı yerinde hatırlatmak üzere sivil mahkeme Afyon’da. Ulaşım sorunlu. Dava bugün. Sonuna kadar kovalayacağız, sorumlular bulunana kadar.”

HAYALET LENS Siyah-beyazlı formayı giymeye başladığından beri yokları oynayan Jeremain Lens, Başakşehir karşısında da hayalet gibi sahada gezindi. Şenol Güneş’in ilk 11’de şans verdiği Hollandalı yıldız ikinci yarıda yerini Oğuzhan Özyakup’a bıraktı.

ERCAN TANER: KREDİ BİTTİ

1- Önceki gün Tottenham-Liverpool maçını seyrettim ve büyük hata yaptım... Önce derbi ve sonra Beşiktaş-Başakşehir maçı...

2- Bizim ligde kritik maçlardaki oyun içi sıkışıklık, pozisyonsuzluk, artık baymaya başladı...

3- Beşiktaş’ın istekli başlangıcı sadece 7 dakika sürdü... Sonra 25 dakika Başakşehir istediğini yaptı.

4- İyi pas, çabuk atak girişimleri, Başakşehir’in orta alan hakimiyeti ve buna karşılık, pres yapar gibi gözüken Beşiktaş...

5- Hücum ve orta alanda pres yapabilirsiniz ama aradaki mesafe viyadük gibi olmayacak... O zaman bu girişimin adı pres değil, debelenme oluyor...

PARK YİNE YIKILMADI Vodafone Park açıldığından beri sahasında kaybetmeyen Beşiktaş, Başakşehir karşısında uzatmalarda bulduğu golle yenilgiden kurtulurken, mabedinde yine bileği bükülmedi. Park’ta 25 maç oynayan Siyah-Beyazlılar, 19 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Kartal’ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 32 maça yükseldi.

6- Lens, çok mu soğukkanlı, yoksa vurdumduymaz bir yapıya mı sahip, anlayamadım... Talisca, rakip agresif olunca gölge adamı oynamaya başladı...

7- İlk yarıda Adriano, Q7, Atiba ve Caner arkadaşlarından daha başarılı gözüktüler...

8- Başakşehir’de genelde hep takım oyunu ön plana çıkar.

Bu sezon ligde yaptığı asistlerle, takımına 5 puan kazandıran Emre, görevini çok iyi yaptı...

9- Tolgay bu sezon Oğuzhan’a göre daha hazır... En azından, kırılgan bir oyuncu değil...

10- Ama Oğuzhan ve Tolgay birlikte oynadığında adam eksilten orta sahanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Bu görüntü çok kısa sürdü fakat...

11- Bu bölümü tam 64’üncü dakikada yazıyorum ve bence ligimizdeki en acı problem... Net gol pozisyonu yok hala...

12- Başakşehir için şu not önemli... Avrupa’da rotasyon niye yapılır? Oynayacağın ilk maçı kazanmak için herhalde...

Özetle, beraberlik için oyuncu dinlendirmek, bizim ülkede oluyor galiba...

13- Futbol adlı oyunda hücum prensipleri içinde duvar pası, kanat hücumları, kaleye şut atmak gibi şartlar, dün akşam Vodafone Park’ta unutuldu, özellikle Beşiktaş adına...

14- Futbol heyecanı, sadece son 5 dakika yaşandı dün akşam... Beraberlik Başakşehir’in işine geldi. Beşiktaş aldığı puan için Tosic ve Q7’ye şükretmeli...

15- Onlar hiç pes etmediler takım gol yese bile...

16- Artık Beşiktaş’ın ligde kredisi kalmadı...

KÜFÜRBAZ CANER! Beşiktaş’ın sol beki Caner Erkin’in agresif tavırları maça damga vurdu... Bir pozisyon sonrası hakeme ‘O... ç... seni’ diyen ve bu sözleri ekrana yansıyan Siyah-Beyazlı oyuncu, soyunma odasına da bağıra çağıra küfürler ederek girdi.

İBRAHİM YILDIZ: BEŞİKTAŞ LİGDE TEKLİYOR...

Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi bir performans yakalayan Beşiktaş 3’te 3 yaparak büyük bir başarıya imza attı. Ancak, Siyah-Beyazlılar Süper Lig’de aynı başarıyı gösteremiyor. Son 4 maçtır kazanamayan bir Beşiktaş var. Bir anlamda lig pahalıya mal oluyor…

Her karşılaşmanın ayrı bir karakteri olduğu bir gerçek. Şenol Güneş, tecrübeli bir teknik adam. Kendi sahasında kazanamayan oyuncularını nasıl eleştirir bilemeyiz. En az oyuncular kadar, teknik kadronun da eleştirilecek yönlerini görmüştür diye düşünüyoruz.

Öncelikle oyuncu seçimi ve M.Başakşehir gibi tecrübeli oyunculardan kurulu rakibe karşı taktik üstünlüğünü ele geçiremedi. Üstelik seyirci avantajı ve Avrupa morali elinde güçlü bir koz olarak varken…

Öncelikle rakibin sistemine karşı olarak farklı bir hamle yapamadı Şenol Güneş. 90 dakika üretim sıkıntısı yaşadılar. Tempoyu yükseltip baskı kuramadılar. Son 5 dakikada ortaya konulan mücadele maçın tamamında yoktu.

Babel’in yerine forma giyen Lens’le olmadığını gördük. Pas servisi yapamadı. Ağır kaldı. Babel’i arattı.

M.Başakşehir, Beşiktaş maçına çok iyi hazırlanmış. Abdullah Avcı, rakibini iyi ezberlemiş. Futbolcularıyla maçın her dakikasında neler yapacaklarını iyi planlamış. Dirençli, pes etmeyen, sabırlı oynayan tecrübeli bir takım. Beşiktaş’ı orta alana sıkıştırdılar. Savunmada hata yapmadılar. Pas yollarını engellediler. Topa sahip olduklarında, sakin ve ayağa oynadılar. Oyun planları istedikleri gibi gitti.

ESKİYE DÖNÜŞ Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde ilk kez ligde 4 maç üst üste kazanamadı. Kartal, en son Slaven Biliç döneminde böyle kötü bir seri yakalamıştı

Abdullah Avcı’nın oyuncularına verdiği en önemli görev, “Kenar ortalarına dikkat edin, hava toplarını alın.” Bu görev başarıyla yerine getirildi. Beşiktaş’ın orta alanda etkisini pas trafiği ile çözmeyi başardılar. Adebayor’un oyunun içinde çok olması, Beşiktaş savunmasının dağılımını da disiplinsizliğe itti.

M.Başakşehir’in oyun anlayışı, tecrübeli ayaklarla birleşince her takım için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Takımın yaş durumu ortada. Buna rağmen oyundan düşmüyorlar. İstedikleri bölümlerde tempoyu yükseltiyorlar. Dün, Elia ile Visca daha iyi olabilseler sonuç farklı olabilirdi.

Beşiktaş’ın en önemli oyuncusu, hatta sonucu değiştirecek olan Quaresma dün yine kendine has çalımlarını ve ortalarını yaptı. Seyirciyi ateşleyen güzel hareketler izledik. Ancak, M.Başakşehir savunmasını aşamadılar. Cenk, rakip ceza alanında kayboldu, pozisyon bulamadı…

EMRE’YE BRAVO

Demlenmiş bir çay gibi oynadığı futbol tat veriyor. Kaptan, dün takımını yönlendirdi. İyi toplar çaldı. Araya paslar attı. Sıkışan oyunu açtı. Topla çok buluştu. Kalitesini bir kez daha gösterdi.

TALİSCA KAYIP

Dün oyuna katkısı sıfırdı. Lens ve Oğuzhan ile en kötü oyuncuların başında yer aldı.

Beşiktaş Başakşehir