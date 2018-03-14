Jupp Heynckes, maç sonunda yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki performansına dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu turdan önce yenilmedi. Grup aşamasında mağlup olmadılar. İyi bir takımları var. Bugün de hücumu düşündüler. Bugün rahat bir galibiyet aldığımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, sözlerine "2-0'dan sonra zaman zaman takımın rahatlaması ve hatalar yapmasını normal olarak adlandırıyorum. Ama burada kazanmak ve bu eşleşmede 8 gol atmak hiç kolay değildi. Bu yüzden iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum." ifadeleriyle devam etti.