Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı bu akşam oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip, Pazar günü ligde oynanan maçta da karşılaşmış ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Saat 20:30'da başlayacak olan mücadele canlı olarak ATV kanalından izlenebilecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Pazar günü oynanan lig maçında karşılaşmış ve Beşiktaş maçı 3-1 kazanmıştı.

İki takım arasındaki son 10 maçta Beşiktaş 3, Fenerbahçe 5 kere kazandı. 2 maç ise berabere bitti.

Hakem Fırat Aydınus, şimdiye kadar 10 karşılaşmayı yönetti. Bu maçlarda iki takım da dörder galibiyet altı.

Fırat Aydınus'un yönetimindeki 10 maçta toplam 22 gol atıldı, 6 kırmızı kart çıktı. (3 Beşiktaş, 3 Fenerbahçe)

Beşiktaş'ta kupada en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Alvaro Negredo bulunuyor.

Fenerbahçe'de ise en golcü oyuncu konumunda attıkları 3'er golle Alper Potuk ve Fernandao yer alıyor.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.

KUPADA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ın ezeli rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçında bu akşam Vodafone Park'ta saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Derbide hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de oynana derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine kupada da üstünlük kurmuş durumda.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar 13 kez eşleşen ve 20 maç yapan iki takım arasında siyah-beyazlı ekibin 11, Fenerbahçe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. İki takım kupada 3 kez final, 4'er kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 9 kez Fenerbahçe ise 4 kez turu geçebildi.

Kupada oynanan 20 maçta Kara Kartal, 30 kez fileleri havalandırırken, Kanarya ise 21 kez rakip ağları sarstı.

ÜÇ FİNALDE DE BEŞİKTAŞ KUPAYI ALDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası tarihinde 3 kez finalde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda şampiyonluğa ulaşan ekip hep siyah-beyazlı ekip oldu. Kara Kartal, 1988-1989 sezonundaki rakibini 1-0 ve 2-1, 2005-2006'da tek maç üzerinden oynanan maçta uzatmada 3-2 ve en son 2008-2009'da sarı-lacivertlileri 4-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

FENERBAHÇE, GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

4 Mayıs 1983 tarihinden itibaren oynadığı 15 maçta Beşiktaş'a karşı galibiyet alamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon son 16 turunda Robin van Persie'nin golüyle siyah-beyazlıları Vodafone Park'ta 1-0 yenmiş ve çeyrek finale yükselmişti.

346. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu karşılaşan iki ekip bu sefer kupada birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 345 kez karşılaştı. 94 yıllık rekabette geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 473 golüne, Beşiktaş 434 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE, KUPADA 7 YILDIR DEPLASMANDA MAĞLUP OLMUYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır mağlup olmuyor.

Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 24 kupa maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilerek son mağlubiyetini almıştı.

5 GÜNDE İKİNCİ DERBİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak.

İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'Yİ VODAFONE PARK'TA 4. KEZ AĞIRLAYACAK

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 4. kez konuk edecek.

Rakibiyle stadındaki ilk maçını geçen sezon Türkiye Kupası'nda oynayan Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak elendi.

Siyah-beyazlılar, stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017'de Süper Lig'de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini ise 3 gün önce elde etti. Siyah-beyazlı ekip, ligin 23. haftasındaki maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste attığı gollerle Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

TALİSCA VE PEPE OYNAYABİLİR

Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile Pepe, kupa derbisinde oynayabilecek.

Her iki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

FENERBAHÇE, KUPADA 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

FERNANDAO YOK

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş - Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle Fernandao'ya 2 maç ceza verdi.

PFDK'nın dün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Fenerbahçe sporcusu Jose Fernandao Viana De Santana'nın 25.02.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına kara verildi."

Bu kararla birlikte Brezilyalı golcü, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve ligde oynanacak TM Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.