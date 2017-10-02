Beşiktaş, Güneş yönetiminde hücumda eskisi gibi değil

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş yönetimindeki en etkisiz hücum başlangıcını 2017-2018'de yaptı. Ligde yaptığı 7 maçta rakip filelere 12 gol bırakan Beşiktaş, bu konuda 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının gerisinde kaldı.

Beşiktaş, attığı 12 golle 1,7 ortalama yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonda 5 karşılaşmada ikişer kez fileleri havalandırırken, 2 maçı da birer golle tamamladı.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATMIŞTI

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde geçen sezonun ilk 7 maçında 15 gol buldu. Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 gibi farklı skorla yenerek sezona başlayan Beşiktaş, sonraki maçlarda da gol bulmakta zorlanmadı. Siyah-beyazlılar, 7 maçta 15 gol atarak 2,1 ortalama tutturdu. Beşiktaş, 7 maçlık seri sonunda Medipol Başakşehir ile ligin en golcü takımı durumunda bulunuyordu.

EN ETKİLİ SEZON 2015-16 OLDU

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde hücumdaki en etkili başlangıcı 2015-2106'da yaptı.

Takımlarına oynattığı hücum futboluyla dikkati çeken Güneş yönetiminde siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun ilk 7 haftasında rakip fileleri 18 kez havalandırmayı bildi.

Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 yenerek 2015-2016 başlangıcını yapan Beşiktaş, 7 maçlık periyotta 2,5 ortalama yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip, 7 maç sonunda ligin en golcü takımı olmuştu.

FORVETLER SUSKUN

Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntısı forvet oyuncuların suskunluğu oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasındaki maçlarda suskun kalan Cenk Tosun, 2017-2018'de şu ana dek sadece 2 gol bulabildi.

Cenk, geçen sezonun ilk 7 maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016'nın ilk 7 haftasında ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Genelde yedek oyuncu olarak maçlara başlayan Ömer Şişmanoğlu, geçen sezon 2 gol atma başarısı gösterirken, 2017-2018'de aynı görevi alan Mustafa Pektemek 7 karşılaşmalık seride hem süre almakta zorlandı hem de gol atamadı. Beşiktaş'ta sadece bir sezon oynayan Mario Gomez ise 2015-2016'nın ilk 7 maçında 6 gol atmayı başardı.

NEGREDO GOL ATAMADI

Siyah-beyazlı ekibin yeni forvet oyuncusu Alvaro Negredo da şu ana dek gole katkıda bulunamadı. Bu sezon bazı maçlarda kenardan gelen ancak iki karşılaşmada ilk 11 oynama şansı yakalayan Negredo, henüz topu filelerle buluşturamadı.

Beşiktaş'ta geçen sezon transfer edilen forvet oyuncusu Vincent Aboubakar da ilk 7 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte 2015-2106'da görev yapan Mario Gomez ise ilk 7 haftada 6 gol attı.

YERLİLERİN KATKISI AZALDI

Beşiktaş'ta 2017-2018'de daha önceki 2 sezona göre yerlilerin hücumdaki katkısı da azaldı. Bu sezon yerli oyuncular adına şu ana dek sadece Cenk Tosun ile gole ulaşan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 7 haftasında 11 golü Türk pasaportlu oyuncuların ayağından buldu. Beşiktaş'ta yerli oyuncular, 2015-2016'da ise 10 gollük katkı yaptı.

RAKİP OYUNCULARDAN BİLE KATKI ALMIŞTI

Beşiktaş, daha önceki 2 sezonda rakip oyunculardan bile gol yollarında katkı almasını bildi. 2015-2016'da Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Beşiktaş'ın bir golünü Simon Kjaer kendi kalesine atarken, geçen sezon da siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle biten Teleset Mobilya Akhisarspor'da Hugo Rodallega aynı şansızlığı yaşayarak kendi kalesine gol kaydetti.

DAHA AZ PUAN TOPLADI

Beşiktaş, puan açısından ilk 7 hafta itibarıyla Şenol Güneş yönetiminde en kötü dönemini ise gol yollarında daha az etkili olduğu bu sezon yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, ilk 7 haftasında 12 gol attığı ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve yenilgi sonunda 14 puana ulaştı. Beşiktaş, 15 gol bulduğu geçen sezon 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş'in teknik direktörlüğünde hücumda en etkili olduğu 2015-2016'da ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 16 puan elde etti.