Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig

Fenerbahçe derbisinden 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi...



2 hafta önce Porto’da tarih yazan ve rakibini 3-1 yenip ‘Dev Arena’ya müthiş bir giriş yapan Siyah-Beyazlılar, bugün de sahasında Alman temsilcisi Leipzig’i yenip 2’de iki yapmak istiyor...



Siyah-Beyazlılar, yine kazanması halinde 6 puana ulaşarak gruptan çıkma iddiası adına önemli bir adım atacak. Saat 21.45’te Vodafone Park’ta oynanacak mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu’ndan hakem Sergei Karasev yönetecek.



PARK’TA İLK PEŞİNDE

Kartal, Leipzig’i mağlup ederek Vodafone Park’ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almaya çalışacak.



Dolmabahçe’deki stadında bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapacak Siyah-Beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda evinde oynadığı 3 maçı beraberlikle tamamladı.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)

SAAT: 21:45

YAYIN: TRT 1

SAKAT: Adriano (Beşiktaş) / Kevin Kampl (Leipzig)



BEŞİKTAŞ



TD: ŞENOL GÜNEŞ

4-2-3-1



Fabri

Gary Medel

Pepe

Dusko Tosic

Caner Erkin

Atiba Hutchinson

Oğuzhan Özyakup

Ricardo Quaresma

Anderson Talisca

Ryan Babel

Cenk Tosun



RB LEIPZIG



TD: Ralph Hasenhüttl

4-4-2



Peter Gulacsi

Lukas Klostermann

Willi Orban

Dayot Upamecano

Marcel Halstenberg

Marcel Sabitzer

Diego Demme

Stefan Ilsanker

Emil Forsberg

Yussuf Poulsen

Timo Werner







beşiktaş

Red Bull Leipzig