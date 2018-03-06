Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final ilk maçında disiplin ihlalleri olduğu iddiasıyla, sarı-lacivertli oyuncular Mehmet Ekici ve Josef de Souza'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmeleri isteğini, hem yayıncı kuruluş görüntüleri hem de fotoğraflarla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.
Siyah-beyazlı kulüpten TFF'ye gönderilen dosyada, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gerçekleşen eylemleri nedeniyle rakip takım oyuncuları Mehmet Ekici ve Josef de Souza'nın PFDK'ya sevki, neticesinde de cezalandırılmaları istendi.
Müsabakanın 52. dakikasında oyuncular arasında yaşanan olayların sonucunda, Ricardo Quaresma'nın kırmızı kartla ihraç edildiği, Mehmet Ekici'ye ise sarı kart verildiği belirtilirken, "Müsabakanın yayıncı kuruluşunun görüntülerinden ve sunduğumuz fotoğraflardan da görüldüğü üzere, rakip takım oyuncuları Mehmet Ekici ve Josef de Souza hakkında sevk yapılmaması, tarafımızdan şaşkınlıkla karşılanmış, bu uygulamaya anlam verilememiştir." denildi.
De Souza'nın Quaresma'ya fiziksel temasta bulunduğu bir fotoğrafın paylaşıldığı dosyada, "De Souza, Quaresma'ya fiziksel müdahalede bulunmuş ve vurmuştur. Aynı eylem nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Quaresma'nın talihsizliği, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılması ve raporuna konu edilmesidir. Halbuki benzer bir eylemi gerçekleştiren De Souza'nın üstün rol yeteneğinin gözleri kör etmesi, hayretle karşılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'nin ise Pepe'yi fiziksel müdahalede bulunarak ittiği ileri sürülen açıklamada, şu görüşler paylaştı:
"Mehmet Ekici, 5 metre depar atarak Pepe'yi hızlıca itmiş ve düşmesine neden olmuştur. Bütün spor kamuoyunun gördüğü ve görüntülerle ispatlanan eylemlere karışan bu oyuncuların TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmemeleri, benzer eylemlerde bulunacak oyuncuları cesaretlendirecektir. Bilindiği üzere Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Deliller' başlıklı 75. maddesinin 1. fıkrasında, müsabaka görevlilerinin raporları, tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtlarının kabul edilebilir deliller olduğu ifade edilmiştir. Sunulan müsabaka görüntüleri ve fotoğraflar çerçevesinde anılan iki oyuncunun PFDK'ya sevkine karar verilerek, neticeten cezalandırılmalarını talep ederiz."
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