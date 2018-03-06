Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya 5 maç ceza verdiğini açıkladı. Beşiktaş, yaptığı açıklamada bu karara itiraz edeceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun futbolcumuz Ricardo Quaresma’ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır.

PFDK’nın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kurulu’na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."