BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.

Isınma koşuları, açma-germe ve istasyon koşuları ile başlayan antrenmanın pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam ettiği kaydedildi. İdmanın, taktik programın yer aldığı yarı sahada yapılan maç ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.