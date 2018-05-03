Galatasaray derbisi öncesinde Divan Kurulu’nu toplayarak Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş yönetimi, bu karar erken alındığı için oldukça eleştirilmişti.

Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusu yapılmadan böyle bir karar alınmamasının nedeninin altında ise teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcuların olduğu ortaya çıktı... Öyle ki Siyah-Beyazlı yönetimin Galatasaray ile kader maçına çıkacak olan takımın kafasını rahatlatmak adına böyle bir adım attığı öğrenildi.

‘ASSALAR ORAYA GİTMEM!’ DEMİŞTİ

Birçok olayın yaşandığı ve kafasına atılan bir cismin kafasını yaraladığı Şenol Güneş’in, TFF’nin tekrar kararı vermesi halinde kesinlikle Kadıköy’e gitmeyeceğini yönetime bildirdiği ortaya çıktı. Hatta Güneş’in, “Beni assalar oraya gitmem!” sözleri bu kararın alınmasında oldukça etkili oldu. Tecrübeli teknik adamın bu kesin tavrını gören başkan Fikret Orman’ın Tahkim’e itiraz başvurusu yapmadan zorlu G.Saray maçı öncesinde divanı toplayıp tarihi kararın çıkmasını sağladı. Ancak bu hesap da tutmadı ve Siyah-Beyazlılar 2-0’lık yenilgi ile şampiyonluğa büyük ölçüde havlu attı.