Beşiktaş - Porto maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Porto CANLI hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacak. Beşiktaş, karşılaşmadan 1 puan aldığı takdirde üst tura çıkmayı garantileyecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler büyük heyecanla Beşiktaş - Porto maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Beşiktaş - Porto maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ - PORTO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Porto karşısında tarih yazmak için sahaya çıkıyor. G Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, bu akşam Porto karşısında 1 puan alırsa Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarak ikinci tura yükselecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çalacağı maçta Pau Cebrian ve Roberto del Palomar yardımcılık yapacak.

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Beşiktaş - Porto karşılaşması TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Beşiktaş ve Porto arasında oynanan son maçta Beşiktaş deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

İki takım şimdiye kadar 6 kere karşılaştı ve Beşiktaş 1 kere, Porto 3 kere kazandı. 2 maç da berabere sonlandı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta topladığı 10 puanla birinci sırada yer aldı.

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta topladığı 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Porto, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 maçta sadece bir kere kaybetti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 4 maçta mağlubiyet almadı.

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Cenk Tosun yer alıyor.

Porto'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 3 golle Vincent Aboubakar yer alıyor.

Beşiktaş'ta Atınç Nukan ve Gökhan Töre sakatlıklarından dolayı bu maçın kadrosunda yer almıyor.

Porto'da Otavio, Tiquinho ve Moussa Marega sakatlıklarından dolayı bu maçın kadrosunda yer almıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

# Takım O G B M A Y AV Puan 1 Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10 2 Porto 4 2 0 2 9 7 2 6 3 RB Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4 4 Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2

BEŞİKTAŞ, YENİLSE BİLE GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI VAR

Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

TARİHİ MAÇA TANIDIK HAKEM

İki takım arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Lahoz'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Antonio Mateu Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı. Lahoz, maçta hatalı goller yiyen siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan vatandaşı Fabricio Agosto Ramirez'i teselli etmesiyle dikkati çekmişti.

BEŞİKTAŞ, 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada rakiplerine boyun eğmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon'a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Şenol Güneş'in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica'yla berabere kaldı.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi'nde 2 kez iç sahada oynayan siyah-beyazlılar, Leipzig'i 2-0 mağlup ederken, Monaco ile de 1-1 berabere kaldı. Gruptaki 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

İLK GOL QUARESMA'DAN

Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.

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