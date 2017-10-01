Beşiktaş Talisca'ya, Trabzonspor ise Sosa'ya güveniyor

Fenerbahçe derbisinin ardından Leipzig karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi’nden çıkan yorgun takımı kritik karşılaşmaya motive etmek için yoğun çaba harcayan teknik direktör Şenol Güneş, cezalı Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup’un yokluğunda takımı yönetme görevini Anderson Talisca’ya verdi.
GOL SÖZÜ VERDİ
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen son taktik idmanda Brezilyalı futbolcu ile özel olarak görüşen deneyimli teknik adam, Sambacı’dan hücumda daha fazla sorumluluk almasını istedi. Güneş, “Leipzig karşısında çok iyiydin. Oğuzhan ve Quaresma yok. Beyin görevi sende. Takımı sen yöneteceksin. Hücumda yönlendirmeleri sen yapacaksın. Tüm yetki sende. Bu maçta tam anlamıyla dümenin başına geçmeni istiyorum” dedi. Hocasını dikkatli bir şekilde dinleyen Talisca ise gol sözü verdi.
SAVUNMAYA UYARI: HÜCUMDA ÇOK İYİLER DİKKAT!
Şenol Güneş, savunmaya da ciddi uyarılarda bulundu...
Trabzon’un oyun olarak kendilerine çok benzediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Bordo- Mavililer’in kadrosunda çok önemli isimlerin olduğunu söyledi. Jose Sosa, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan’ın hem Beşiktaş’ı hem de Türkiye Ligi’ni iyi bildiğini belirten başarılı hoca, “Trabzon savunmada olmasa da hücumda çok iyi bir takım. Özellikle Sosa ve Olcay bizi iyi tanıyor. Burak Yılmaz formda ve sürekli gol atıyor. Trabzonspor’un ofansif gücüne önlemler alacağız. Herkes çok dikkatli olmalı. Özellikle kanat organizasyonlarında adam kaçırmamaya özen gösterin” ifadesini kullandı.
NEGREDO SÜRPRİZİ
Son dönemde gösterdiği etkili performansıyla Beşiktaş’ı taşıyan isimlerin başında gelen Cenk Tosun’un bugün sürpriz şekilde maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in, milli yıldızın yerine İspanyol forvet Alvaro Negredo’yu ilk 11’de sahaya süreceği bildirildi.
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