Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettikleri ve 5-1 kazandıkları Göztepe maçında ilk golünü atan Cyle Larin'in siyah-beyazlı takıma gelecekte önemli katkılar yapacağına inandığını söyledi.
Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün devre arasında kadrosuna kattığı Kanadalı golcü oyuncu Cyle Larin'den övgüyle bahsetti.
Beşiktaş forması giydiği ilk maçta ilk golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma uzun süre hizmet edeceğini belirten Albayrak, "Larin'in gol atmasına anormal sevindim. Uzun zamandır takip ettiğimiz ve kadromuza katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Sabırla çalışarak görev bekledi. Zamanı gelince formayı aldı ve şansını iyi kullandı. Beşiktaş, takıma uzun zaman hizmet edecek iyi bir golcü kazandı." diye konuştu.
Göztepe maçında siyah-beyazlıların pozitif futboluna geri döndüğünün altını çizen Metin Albayrak, "Bir taraftar olarak dünkü skordan ve oynanan futboldan çok mutlu oldum. Muhteşem bir futbol vardı. Maçın başından sonuna kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Hak ederek 3 puanı aldık. Son zamanlarda futbol anlamında eleştiriliyorduk ama dün Beşiktaş pozitif futboluna geri döndü. Ayrıca taraftar da çok istekliydi. Takımla müthiş birleştiler. Takım taraftar bütünlüğü sağlandığı an bizi kimse tutamaz. Alanya maçından sonra orta sahadaki cezalıları sormuşlardı, Medel ve Necip var demiştim. Tecrübeli ve geniş bir kadroyuz. Onlar da üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.
"TALISCA SİHİRBAZ GİBİ"
Göztepe karşısında perdeyi açan isim olan Anderson Talisca'nın performansını da değerlendiren Albayrak, şöyle konuştu:
"Bir sihirbaz beklenmedik anda bir şey yapar ve izleyenleri şaşırtır. Talisca sihirbaz gibi değişik bir adam. Allah ona müthiş bir yetenek vermiş. Bir şekilde golünü atıyor. Beşiktaş'a çok önemli ve büyük hizmeti var. Dün de çok iyiydi. Transferi konusunu başkan Fikret Orman takip ediyor. Takımda kalmasını istiyoruz. Bize çok katkı sağlayan bir isim. O bizi biz de onu seviyoruz. Henüz yaşı da çok genç. Bu kalitedeki oyuncuların fiyatları dünya futbolunda da yüksek. Bütçemiz dahilinde, performansımızı zorlayarak Talisca'yı takımda tutmayı arzu ediyoruz. Fikret Orman var gücüyle çalışıyor. İnşallah kalır."
Ligde son 6 haftaya girilirken şampiyonluk inançlarının artarak devam ettiğini aktaran Albayrak, "Biz hiçbir zaman başka bir takımdan medet ummadık. Aldığımız şampiyonluklarda da göbeğimizi kendimiz kestik. Güçlü ve her şeyin üstesinden gelecek bir takımız. Her takımı yenecek güçteyiz. Maç maç bakıyoruz ama hedefimiz şampiyonluk. Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanarak yeni bir tarih yazmak istiyoruz. Şampiyonluğa çok inanıyoruz. Rakiplerimizin durumları bizi ilgilendirmiyor, 6 maçı kazanırsak şampiyon olacağımızı biliyoruz." yorumunu yaptı.
"ALTINORDU İLE İLİŞKİLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"
Albayrak, Altınordu Kulübünün düzenlediği 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nda Beşiktaş'ın 3 oyuncusunun fiziki durumlarının diğer oyunculara nazaran gelişmiş olduğu için oynatılmamasının istenmesi üzerine turnuvadan çekilme kararı alan siyah-beyazlı takıma yapılanların haksızlık olduğunu savundu.
Metin Albayrak, Altınordu Kulübünün tutumunun iyi niyetli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Çocuklarımıza yapılanları iyi niyetli bulmuyorum ve tasvip etmiyorum. Bu yaş grubu yarışmacı bir grup değil. Yukarı taşımayı hedeflediğimiz, futboldan keyif alan yetenekli çocukları bir arada tuttuğumuz bir yaş grubu. Buralarda ayrımcılık yapılınca bu çocukları kaybedersiniz. Bu çocuklar belki sporcu olmayacak ve iş hayatına atılacak. Sporcu kültürüyle gelerek başka mesleklerde fayda sağlayacak. Bunların psikolojisini bozarsanız gelecekteki kurumlar için de iyi sonuçları olmaz. Beşiktaş altyapı kültürünün temelini 1970'li yıllarda kurumsal olarak atmış, o geleneği bugüne kadar getirmiş ve üst düzey futbolcular, Türk futboluna hizmet eden futbol adamları yetiştirmiş bir kurumdur. Biz hiç böyle bir ayrımcılık yapmadık. Hiçbir zaman hak etmediğimiz bir şeyi hile hurda içinde elde etmeye çalışmadık. Hocalarımıza her zaman kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kazanmak uğruna böyle şeylere tenezzül etmeyeceksiniz diyoruz. Çocukların hepsinin doğum belgeleri var, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisanları çıkmış. İlk kemik testini yapan altyapıyız. Bu kadar hassas olduğumuz bir yerde bunların bize yapılması incitici. Altyapıyı hedeflemiş, kendisini her seferinde öncü, Türkiye'de bu işi bizden daha iyi yapan yok diye gösteren bir kulübün tutumu bizi üzdü. Altınordu ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.