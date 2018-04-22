Süper Lig'in 30. haftasında, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor...

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BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Halis Özkahya

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

YEDEKLER: Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Necip, Tolgay, Lens, Gökhan Töre, Love, Mustafa Pektemek, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

YEDEKLER: Ertaç, Matheus, Dia, Eren, Berk, Buğra, Barazite, Aytaç, Gilberto, Mustafa Eskihellaç

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ MORAL ARIYOR

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı sonuçla Galatasaray derbisi öncesi moral bulmaya çalışacak.

Süper Lig'de 30. hafta maçları öncesi Beşiktaş'ın 59, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği takdirde bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maçta üst üste galip gelmiş olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren rakibiyle Malatya'da oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.

CEZALI PEPE FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe ile oynanan ancak olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kırmızı kart gören Pepe, forma giyemeyecek. Öte yandan, sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Vagner Love, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak. Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

EVİNDE 41 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş ayrıca, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı. Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

TARAFTAR, GÜNEŞ'E MORAL VERECEK

Beşiktaşlı taraftarlar, Yeni Malatyaspor karşısında teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunmayı planlıyor. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kafasına gelen yabancı madde nedeniyle yere yığılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş'e taraftarlar, tezahüratlarla moral verecek.