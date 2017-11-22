Beşiktaşlı Cenk Tosun, Talisca ve Babel Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala adını üst tura yazdırmayı garantileyen Beşiktaş'ın Avrupa'daki hücum gücü Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Ryan Babel oldu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde 2017-2018'de 9 gol kaydeden siyah-beyazlı ekipte, bu gollerin tamamını bu üç oyuncu attı.

Gruptaki ilk maçtan itibaren hücumda önemli roller üstlenen Cenk, Talisca ve Babel, attıkları gollerle Beşiktaş'ın tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele etme hakkına katkı yaptılar.

SON 2 SEZONDA GOLLERİN 61,2'SİNE İMZA ATTILAR

Son 2 sezonda Avrupa'da iddialı konuma gelen siyah-beyazlı ekibin başarılarında bu üçlü büyük etkide bulundu.

Beşiktaş, söz konusu 2 sezonda 17 Avrupa kupası maçında 31 gol atarken, bunların 19'unu Cenk Tosun, Talisca ve Babel kaydetti. Cenk Tosun, 2 sezonda 8 kez fileleri havalandırırken, Talisca 6 ve Babel de 5 gole imza attı.

SON 7 MAÇTAKİ GOLLERİN BÜTÜNÜNÜ KAYDETTİLER

Talisca, Cenk ve Babel, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 7 karşılaşmada golleri atan isimler oldu.

Seriyi geçen sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı olan Olympique Lyon karşısında başlatan bu üçlü, ardından üst üste 6 karşılaşmada da fileleri havalandırdılar.

Siyah-beyazlı ekibin üçlüsü, Beşiktaş'ın son 7 maçtaki 12 golüne de imza attı. Talisca, bu periyotta attığı 5 golle en golcü isim olurken, Cenk Tosun da 4 kez gol sevinci yaşadı. Ryan Babel ise son 7 karşılaşmada takımına 3 gole katkı yaptı.

CENK TOSUN, BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ YERİNİ ALDI

Siyah-beyazlı ekibin hücumdaki etkili üçlüsünden Cenk Tosun, Avrupa kupalarında attığı gollerle takımın en golcü sıralamasında yükselişini bu sezon sürdürdü.

Son 2 sezonda takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Cenk, bu süreçte 8 gole imza attı. Beşiktaş formasıyla 11 gole yükselen Cenk Tosun, Avrupa'daki golcüler sıralamasında da Ricardo Quaresma ile 3. sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole imza atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda kulüp tarihinin en etkili ismi oldu.

Cenk, Porto karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta da beraberlik golünde büyük katkıda bulundu. Maçın 41. dakikasında sol çaprazdan rakiplerinden başarılı şekilde topu kurtaran Cenk, Anderson Talisca'ya golü attırarak takımının sahadan berabere ayrılmasını sağladı.

ANDERSON TALISCA DA YÜKSELİYOR

Porto maçında attığı golle takımının sahadan beraberlikle ayrılmasına ve sonucunda gruptan çıkmayı garantilemesine katkı sağlayan Anderson Talisca da üçlünün önemli isimleri arasında yer aldı.

Geçen sezon uzun süreli sakatlık yaşayan ve 3 gole imza atabilen Talisca, 2017-2018'de de 5 maçta aynı gole ulaştı. Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla toplam 6 gole ulaşan Brezilyalı oyuncu, 5'er golü bulunan Ertuğrul Sağlam, Filip Holosko, Gökhan Töre, Hugo Almeida, Pascal Nouma, Tayfur Havutçu ve Ryan Babel'i geride bıraktı.

Vincent Aboubakar, Nihat Kahveci, Metin Tekin, Matias Delgado, Feyyaz Uçar ve Ahmet Dursun'u yaklayan Talisca, 7 gollü Mehmet Özdilek'e de biraz daha yaklaştı.

RYAN BABEL DE KATKI YAPIYOR

Geçen sezonun devre arasında transfer olan Ryan Babel de Avrupa kupalarında hücumda takımına büyük katkı sağladı.

Beşiktaş'taki ilk döneminde Avrupa'da rakip fileleri 3 kez havalandıran Hollandalı oyuncu, bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 2 gol kaydetti. Babel, toplamda 5 gole ulaşmayı başardı.

beşiktaş

Talisca

Cenk Tosun

Babel