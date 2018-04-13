Yıllardır evlilik ve baba olma hayali kuran Beyazıt Öztürk sonunda pes etti. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yerel Zincirler ve Perakende Fuarı’nın gala gecesinde sahneye çıkan ünlü şovmen, evliliği artık düşünmediğini açıkladı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, yuva kurma hayalleri sönen Öztürk, “Çocuk özlemimi arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum” dedi.