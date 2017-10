Binali Yıldırım: Siber güvenlikte 30 bin uzmana ihtiyaç var

Başbakan Binali Yıldırım, milli ve yerli yazılımın önemine dikkat çekerek, “Şu anda durumumuz istediğimiz yerde değil. Çok mesafe almamız lazım. Hükümet olarak, en temel hedefimiz, siber güvenliği, milli güvenliğe entegre etmek. Bunun yolu da tehdit unsurlarını saldırı yapılmadan önce karşılamak ve bertaraf etmek” dedi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda 10. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’na katılan Başbakan Yıldırım, “Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ” temalı konferansın açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



SİBER GÜVENLİK KURULU: Ekim 2012’de Siber Güvenlik Kurulu kurduk. Bu işlerin lafları çok ediliyordu... “Altyapı çöküyor, sistemler çalışmıyor.” Bu neyin nesi dedik. Bu işin kurumsal bir yapıya sahip olması gerektiğine karar verdik. O zaman biz bunu kurduğumuzda, dünyada bu işin farkında olan bir düzine ülke vardı. Başlangıç noktamız fena değil ama acaba hızımız, geldiğimiz nokta aynı mı? Orada yapacak çok işimiz var. Bugünkü hesaplara göre, bizim 30 binden fazla siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var, işte bin civarında var. Demek ki yetişmiş insan açığımız da ciddi boyutta. Gençlerimiz “iş” diyor. İşte iş önünüzde. O bakımdan, bu alana gençlerimizin daha fazla yönelmesini istiyoruz.



100 DOLARLIK YAZILIM: Artık siber güvenlik tehdidi söz konusu olduğunda aslında hayatımızın tehdit altında olduğunu anlamamız gerekiyor. Eski dönemlerde ulusal güvenlik politikaları anlatılırken güçlerden bahsedilir; kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, özel kuvvetler, jandarma... Şimdi başka bir boyut var. O boyutun adı siber güçler. Artık siber güçlerden bahsediyoruz. Milyarlarca, milyonlarca para harcayarak elde ettiğimiz uçaklar, tanklar 100 dolarlık bir yazılımla devre dışı bırakılabilir. Siber tehditler ucuz maliyetle elde ediliyor, buna karşın koruma tedbirleri ve caydırıcılık için ciddi insan kaynağına ihtiyacınız var.



MİLLİ MESELE: Günümüzde siber alanda yaşanan her saldırı, her tehdit artık ülkelerin milli güvenliği haline gelmiştir. Amerika, 2009’da Siber Savaş Komutanlığı kurdu. Çin, Rusya, Kuzey Kore, İsrail ve İran gibi ülkeler de siber savunma güçlerini oluşturdular. Kuzey Kore Üniversitesi her yıl siber operasyon için özel öğrenci yetiştiriyor. Başbakan Binali Yıldırım

‘GÜNDE 230 BİN KÖTÜ YAZILIM SALDIRIYOR’



Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:



“Eğer işin aklı sizde değilse, o iş sizin değil. Uzaya uydu gönderiyorsunuz. Kaportanın tabii ki önemi var ama asıl önemli olan içindeki akıldır, yazılımdır. O sizde olduğu zaman nereye giderse gitsin onun sevk ve idaresi elinizde. Beyninin başkasına ait olduğu bir araç, makine size sadakatle hizmet etmeyebilir. O bakımından milli ve yerli yazılım. Bu konuda istenilen yerde değiliz. Temel hedefimiz siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek.”



Açılışta konuşan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise dünya üzerinde günde 230 bin kötü niyetli yazılım üretildiğinin altını çizdi.

