Tuzağa düşürülen Yamaç ve adamlarının Çukur’u kurtarabilmek için tehlikeli bir oyuna dahil olduğu dizide, Cem’in babası Şükrü’yü kaçıran Vartolu tüm hesapları altüst etti. Finalde Vartolu’nun Yamaç için “Çukur elinden gidiyor!” demesi, gelecek bölümlere dair büyük merak uyandırdı. ‘Çukur’, Tüm Kişiler ve AB Grubu’nda yine zirvede yer alırken #gemileriyakmak etiketiyle 10 saat 40 dakika TT oldu.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"Çukur Otizmin Farkında" sloganıyla otizm konusunda farkındalığın artmasına destek olan ‘Çukur’, 11 Haziran Pazartesi unutulmaz bir sezon finali gecesine sahne olacak. Haliç Kongre Merkezi’nin ev sahipliğini yapacağı etkinlikte izleyiciler diziyi oyuncularla beraber izlerken Biletix üzerinden satışa çıkarılan biletlerden elde edilecek gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacak.