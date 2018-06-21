HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, saçlarını kestirdikten sonra ‘La Casa De Papel’ dizisinin yıldızı Ursula Corbero’ya özendiği iddia edilen ünlü oyuncu, “Kimseye özenmedim. Bir anda karar verip kestirdim” dedi.

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