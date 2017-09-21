Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Beşiktaş kongre üyesi oldu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Büyükelçi Moore'a Vodafone Park'ı gezdirerek siyah-beyazlı kulübün kongre üyelik kartını takdim etti. Moore'a ayrıca adının bulunduğu bir formayı hediye etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Beşiktaşlılığı ile bilinen Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Vodafone Park’ta Başkanımız Fikret Orman ile bir araya geldi.

Büyükelçi Richard Moore’a Vodafone Park’ı gezdiren Başkanımız Fikret Orman, daha sonra Moore’a kongre üyelik kartını takdim etti ve forma hediye etti.

Başkanımız Fikret Orman, Büyükelçi Moore’un ziyareti sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi;

'Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, çok sevdiğimiz değerli bir dostumuz. Beşiktaş’a çok ilgisi var. Kendisini kongre üyemiz yapmak istedik. Bugün sağolsun bizi ziyarete geldi. Biz de kongre üyelik kartını takdim ettik.'

Başkanımız Fikret Orman’ın kendisine inanılmaz büyük bir onur yaşattığını belirten Büyükelçi Richard Moore, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

'Fikret Orman’a teşekkür ediyorum. İnanılmaz büyük bir onur yaşıyorum. Türkiye’ye geldiğim 90’lı yıllarda bir takım seçmem gerekti ve ben de Gordon Milne’den dolayı Beşiktaşlı oldum. O zamandan bu zamana kadar Beşiktaş’ı izledim. Özellikle son iki sezonda aldığımız sonuçlardan dolayı çok mutluyum. Büyükelçi olarak en mutlu günümü bugün yaşadım.'

Richard Moore

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