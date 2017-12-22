Geçtiğimiz hafta rekor kırarak 19 bin 666 dolara kadar çıkan Bitcoin'de son günlerde aşağı yönlü sert hareketler yaşanıyor.

Bitcoin fiyatı sadece bu sabah yüzde 15'in üzerinde değer kaybetmesinin ardından hafifçe toparlanmıştı. Ancak bu toparlanma uzun sürmedi ve Bitcoin fiyatı 12 bin doların altına geriledi.

Bitcoin saat 17.00 itibariyle ise 12 bin 100 dolardan işlem görüyor.

Böylece sadece 1 haftada oluşan kayıp 7 bin 500 doları geçti. Yüzdesel olarak bakıldığında ise kayıp gördüğü zirve seviyeden bu yana yüzde 38'e ulaştı.

Bitcoin fiyatlarının neden düştüğüyle ilgili uzmanlar, yatırımcıların gerçeğe uygunluk testi yaptığı görüşünde. Oanda Asya Pasifik Ticari İşlemler Direktörü Stephen Innes, "Meselenin temelinde sınırlı arzı olan coin taleplerindeki çılgınlık var ve bu da deneyimsiz yatırımcılara yol açıyor." dedi.

Bitcoin fiyatındaki aşağı seyirin nedenleri arasında, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi devamı olan ve bu yıl başında ortaya Bitcoin cash'in güçlü bir rakip konumuna yükselmesinin etkili olduğu görüşünü savunanlar da var. Bitcoin cash geçtiğimiz günlerde Coinbase borsası tarafından da işleme alınmıştı.

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