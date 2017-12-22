Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Bloomberg HT'deki Küresel Piyasalar programına konuk oldu.
BİTCOİN BALON
Akat "Bitcoin'in lale soğanı balonu gibi bir balon olduğunu düşünüyorum. Ancak Blockchain teknolojisinin gelecekte nakit paranın yerini alma ihitimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Paranın tarihine bakınca, parayı çıkaran, var eden devlettir." diye konuştu.
Akat sözlerine "Pratik gelmiyor bana. Blockcain'ler olacaksa bankaların devletle beraber bir Merkez Bankası tesis ederek yapacağı birşey olacak. Onun dışında egzotik bir servet tutma biçimi olarka karşımıza çıkıyor. Kullanışlı değil, ödeme sistemi inanılmaz pahalı ve hırsızlığa inanılmaz müsait. Bitcoin'e yatırdığın parayı altına yatır, çalınma ihtimali bitcoin'e göre trilyonda bir" şeklinde devam etti.
"ALMAYI DÜŞÜNMÜŞTÜM"
Bitcoin almayı düşündüğünü ancak vazgeçtiğini belirten Akat "Şu anda bitcoin spekülasyon aracı, ben 1.5 dolarken bin dolarlık alayım diye düşünmüştüm, bu işin uzmanlarından biri de Türk'tür, arkadaşımın oğludur. Ben çalınır diye almadım, bana "iyi ki almadın, yüzde yüz hacklerlerdi, o para gitmişti" dedi. Ben almadım, çok memnunum" şeklinde konuştu.
Akat Türkiye ekonomisinin 2017'de büyüme açısından iyi bir yıl geçirdiğini, tek sorunun enflasyon olduğunu söyledi. Kurda da yıl sonu beklentilerine bakıldığında sürpriz olmadığını kaydetti.
BloombergHT
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