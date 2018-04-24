Bitcoin fiyatı mart ayından bu yana ilk kez 9000 dolar seviyesini geçti ve böylelikle 10 Nisan tarihinde 6700 dolar civarında el değiştiren Bitcoin son 2 haftada yüzde 38 değer kazandı. Dünyanın en değerli kripto parası olan Bitcoin, bu hareketlilik sonrası 150 milyar dolar piyasa değerini aştı.

Bitcoin fiyatlarındaki yükselişle birlikte altcoin olarak bilinen diğer kripto para birimlerinin değerleri de tırmanyama başladı ve piyasanın toplam değeri 425 milyar dolar oldu ancak 2017 sonunda 20 bin doları Bitcoin ve 2017 yılı sonunda 700 milyar dolara yaklaşan kripto para piyasaları hala tam olarak toparlanabilmiş değil.

Hatırlanacağı üzere, bitcoin transferlerinin takip edilememesi ve suç aracı olarak kullanılabilmesi nedeniyle hükümetler tarafından sıkı düzenlemelere tabi tutulmaya başlanması, Çin'de madenciliğinin yasaklanması, borsalara yapılan hacker saldırıları, Güney Kore'deki baskınlar, kimi büyük yatırımcıların ilgisinin azalması, bazı büyük bankaların kredi kartıyla Bitcoin alımlarını yasaklaması, Google'ın kripto paralarını göstermeme kararı vb. nedenlerle Bitcoin fiyatı, tarihinin en yüksek seviyesinin görmesinden 2 ay sonra, şubat ayında 6 bin doların altına inmişti.

PEKİ BİTCOİN FİYATI NEDEN YÜKSELİYOR?

Skype'ın eski tepe yöneticisi ve kripto para uzmanı Michael Jackson, devletlerin artık açık görüşlü bir politika izlemesine ve tüketiciler için oluşan riskleri elimine etme yönünde adımlar atmasına dikkat çekerek kripto para piyasasındaki iyimser tabloda kanuni etkilerin dağılmaya başlamasını ön plana çıkarıyor.

ABD Sermaye Piyasası Kurulu ve Senato içerisinde kripto paralar için özel bir oturum düzenlenmiş ve başta blok zincir teknolojisi olmak üzere kripto paraların reddedilemeyecek bir gerçek olduğuna dikkat çekilerek bir yol haritası üzerinde tartışılmıştı.

IMF Başkanı Christine Lagarde ise bitcoin ve blok zincir teknolojisinin insanların tasarruf ve yatırım anlayışını değiştireceği görüşünde. Goldman Sachs başta olmak üzere büyük yatırım bankalarının özel birimler kurması, Bitcoin tahvillerinin piyasada yer alması da Lagarde'ın birkaç gün önce yaptığı açıklamaları doğruluyor.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat da Mevcut finansal sistemin Bitcoin üzerinden yaptığı vadeli kontratlar Bitcoin’i para birimi değil de ‘Dijital yastık altı’ gibi menkul değer haline getiriyor” demişti.

TAHMİNLER HIZ KAZANDI

Bitcoin fiyatlarındaki olumlu hava sonrası tahminler de peşpeşe gelmeye başladı. Gitbox ve chain kurucusu Oleg Andreev birkaç hafta içerisinde bitcoin birim fiyatının 10 bin doların üzerine çıkacağını ve bir daha bu düzeyin altına inmeyeceğini savunuyor

Sıkı bir Bitcoin destekçisi olarak bilinen İngiliz girişimci ve yatırımcı Alistair Milne ise 2020 yılı itibarıyla Bitcoin fiyatının 35 bin ila 60 bin dolar bandına oturacağını belirtiyor.

Tahminlerin en iddialı olan ise Tim Draper'dan geldi. Stanford mezunu bir elektrik mühendisi olan ve Harvard'dan MBA alan 60 yaşındaki Draper, 2022 yılında Bitcoin fiyatının çeyrek milyon dolara çıkacağından emin.

1 milyar dolar net serveti olan Draper, piyasalardaki ününün yanı sıra 1996 yılında viral pazarlama yönetimini bulması, Skype'a henüz girişim dönemindeyken yaptığı büyük yatırımlar ve ABD kolluk kuvvetlerinin operasyonlarda el koyduğu yüzbinlerce dolar değerindeki 30 bin adet bitcoini açık arttırmada alarak adından sıkça söz ettiriyor.

Bitcoin fiyatı saat 15:00 itibarıyla 9312 dolar oldu yani 38 bin TL sınırından el değiştiriyor.