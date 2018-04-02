Bitcoin’in erken dönem yatırımcıları, günümüzde büyük servetler kazandılar. Bitcoin’in zengin ettiği kripto milyonerler, statü sembolü olarak fiyatları 200 bin dolardan başlayan Lamborghini marka süper otomobiller satın alıyorlar.

35 yaşındaki yazılımcı Peter Saddington, 45 Bitcoin karşılığında Lamborghini alan Bitcoin milyonerlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl Bitcoin’in yükselişte olduğu sırada 200 bin dolarlık Lamborghini Huracan için yalnızca 45 Bitcoin ödeyen Saddington, Bitcoin’lerini değerinin yalnızca 3 dolar olduğu 2011 yılında aldığını belirtiyor.

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Bitcoin camiasında “When is Lambo?” isimli yeni bir trendin başladığını belirten Saddington, bunun kripto para sahibinin ne zaman bir Lamborghini alacak kadar kripto servet yapacağının sorulması anlamına geldiğini açıklıyor.

Yahoo Finance’e konuşan Saddington, “Bitcoin ile Lamborghini almak, kripto paranın gerçek ticarette, gerçekten havalı şeyler almak için kullanılabileceğini kanıtlıyor” dedi.

Müşterilerinin kripto para karşılığında ev satın almasını sağlayan Crypto Realty isimli şirketin kurucusu Piper Moretti de, ilk müşterilerinden birisinin de kripto para kabul eden bir galeriden Lamborghini aldığını ve bu satın almanın resmi dokümanları sayesinde daha önce Bitcoin karşılığında satış yapmak istemeyen ev sahibinin satışa ikna olduğunu belirtiyor.

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The New York Times Gazetesi, Bitcoin topluluğunda Lamborghini satın almanın “Bitcoin ile yapılabilecek tek kabul edilebilir satın alma” olduğunu söyleyerek, İtalyan süper otomobillerin bu toplulukta bir statü sembolü ve aynı zamanda Bitcoin’in hâlâ kısıtlı kullanım alanına sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Henüz kaç Bitcoin milyonerinin Lamborghini aldığı bilinmese de, Quartz Ether fiyatlarının yükselişiyle Lamborghini satışları arasında doğru orantı olduğuna dikkat çekiyor.

Lüks otomobil üreticisi, 2017 yılında 3.815 süper otomobil satarak tarihi bir rekor kırdı ve 7 yıl üst üste satışlarını artırmayı başardı.

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