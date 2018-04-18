New York Başsavcısı Eric Schneiderman’ın büyük kripto para borsalarına başlattığı soruşturma, Bitcoin yatırımcılarını korkuttu. Dünyanın en popüler kripto parasının değeri birkaç dakika içerisinde yüzde 2 geriledi.

Değer düşüşünün sebebi kesin olarak bilinmezken, Schneiderman'ın aralarında Gemini ve GDAX gibi devlerin de bulunduğu 13 büyük kripto para borsasına gönderdiği soruşturma bildirisinin etkili olduğu düşünülüyor.

Soruşturmanın duyurulmasıyla 160 dolar değer kaybeden Bitcoin, 7.900 dolar seviyesine geriledi. Dünyanın piyasa değeri açısından en büyük kripto parası olan Bitcoin, yılın başından bu yana yüzde 41 değer kaybı yaşadı.

Soruşturma haberi yalnızca Bitcoin’i vurmuşa benziyor; diğer büyük kripto paraların çoğu geçtiğimiz günü ufak değer artışlarıyla kapattı. Günün kazananı ise Koreli borsa Korbit tarafından desteklenmeye başlayan ve yüzde 8 değer artışı yaşan Litecoin oldu.

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