Yıllardır Türk oyuncuların hayaliydi, sonunda gerçekleşiyor: Blizzard, Türkiye’de operasyonel Türkiye’den isimlerle çalışmaya başlıyor. Özellikle World of Warcraft ve Hearthstone oyuncularının gönlünde taht kuran Blizzard, satış ve pazarlama kanalları başta olmak üzere çeşitli konumlarda açtığı ilanlarla eleman arıyordu. Büyük bir şirket olunca beklentilerinin üst düzey olduğunu söylemeden geçemem. Ülkemizde League of Legends oyunu odağında iyi tanınan eski bir Riot Games çalışanı Uğur Ülger ya da kitlenin onu tanıdığı ismiyle Glandal Blizzard ile çalışmaya başladığını duyurdu. Ülkemiz adına sevindirici gelişmeden hemen sonra Uğur’a ulaşıp biraz muhabbet ettim. Üniversiteden arkadaşım olduğundan bu noktaya gelene kadar nasıl çalıştığını gözlemleyenlerdenim diyebilirim. HT Cumartesi'den İlker Karaş'ın haberi...

Uğur’a “Türkiye operasyonuna alınan ilk kişi misin?” diye sorunca doğruladı hatta “Benimle birlikte Türkiye operasyonu resmen başladı diyebiliriz” dedi. Peki bu ne demek oluyor? Neden bu kadar uzun sürdü?

Pazar hacmi, fiyatlandırmalar, döviz kurundaki dalgalanmalar, ekonomik ve siyasi sorunlar... Firma ülkemize adım atıp atmama konusunda kararsız kaldı. Ayrıca bir oyunun buraya geldiğinde 4 ya da 5 katına satılıyor olması oyuncuları isyan ettiriyor. Bu operasyonla ülkemize özel fiyatlandırmalar gelebilir. 2 yıldır NVIDIA’nın Gaming Istanbul’da ve onun haricinde Dijital Sporlar’ın düzenlediği Türkiye Overwatch Şampiyonası etkinlikleri Blizzard’a oldukça fazla veri sağladı. Oyuncuyu ve ülkemiz piyasasını tanıyan bir Blizzard var artık. Üstelik yeni kişiler mutlaka operasyonel olarak alınacaktır. Sadece oyun getirip satan bir marka imajından daha ötesine geçilmek için ilk adım kitleyle iletişim kurmak. Uğur’un görevi de bu olacak. Oyuncuları dinleyecek, dertlerini analiz edip kendi birimine rapor edecek ve firma bu doğrultuda hareket edecek. Tüm sektör için oldukça sevindirici bir haber.