Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği fuarda, fiyatları 3 bin 500 TL ile 50 milyon TL arasında değişen 276 tekne görücüye çıktı. Kış aylarındayız ama birçoğumuz için deniz tutkusu dört mevsim. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denize ve denizciliğe olan ilgi de son yıllarda artıyor. HT Cumartesi'den Serdar Yazıcı'nın haberi...



“Önümüzdeki yaz, bir teknem olsun, denize açılayım” diyenler için Tuzla Viaport Marina’da kapılarını açan Boat Show Eurasia Kara Fuarı’nda boyları 3 metre ile 36 metre arasında değişen tekneler yer alıyor. Dünya prömiyerini yapacak olan 35 adet lansman teknesi de ilk kez deniz tutkunlarıyla buluşacak. 24 ülkeden denizseverlerin katılacağı fuarda, boyu 25 metre altı olan 200 tekne özel olarak kurulan kapalı alanda sergilenirken, 25 metre üstü 76 tekne ise ilk kez denizde sergilenecek. Denizde yaşamayı sevmek için illa ki çok lüks bir teknenizin olması gerekmiyor. Fuarda fiyatı motor dahil 9 bin TL’den başlayan ve Boğaz’dan adalara gidip gelebileceğiniz seyir tekneleri ve fiyatı 15 bin TL’den başlayan mutfağı, tuvaleti, banyosu, kamarası olan ve uzun yol yapılabilecek ekonomik tekneler de bulunuyor. Birçok tekneye 48 aya varan taksitlerle de sahip olmak mümkün. Fuarda teknelerin yanı sıra, elektrikli deniz bisikletleri, sualtı kameraları, tekne ekipmanları, sürat tekneleri ve botlar vb. denizcilik sektörüne yönelik ekipman ve aksesuvarlar da yer alıyor.