HT Magazin'de yer alan habere göre, baş başa yemek yiyen ikiliyi çıkışta çiçekçiler ablukaya aldı. Eşine bir demet gül alan oyuncu, çiçekçilere 300 lira bahşiş verdi.



Kısa bir süre önce Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit’in kavga ettiği, birbirleriyle konuşmadığı iddia edilmişti.

İstinye’deki bir restoran çıkışı görüntülenen çift, iddiaların aksine objektiflere mutluluk pozu vermişti.

Özçivit, “Beni az çok tanıyorsunuz. Böyle bir kavga olması mümkün mü? Beraber ortalıkta görünmüyoruz diye bu tarz dedikodular çıkıyor. Birileri bunları kurguluyor. Biz de hiç anlam veremiyoruz” demişti.

Yaklaşık 3 buçuk yıldır birlikte olan ünlü çiftin düğününe ünlüler yağmıştı.