‘Vatanım Sensin’in ‘Teğmen Leon’u ile ‘Hilal’i Miray Daner, Amerika’da bir TV kanalının düzendiği ‘En İyi Televizyon Çifti’ anketinde finale kaldı. Cadde'nin haberine göre, ikilin aşk yaşadığına dair haberler yeniden gündeme geldi.

Amerika'da magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği ‘En İyi TV Çifti’ oylamasında 64 aday yer alıyordu. ‘Vatanım Sensin’ dizisinin yıldızları Miray Daner ile Boran Kuzum, finale kalmayı başardı. Bu gelişme sonrası "ikilinin aşk yaşadığına" dair dedikodular yeniden alevlendi.

Yakışıklı oyuncu Boran Kuzum, “Biz Miray ile sadece arkadaşız ve çok iyi anlaşıyoruz” açıklamasını yaptı.