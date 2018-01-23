Cadde'nin haberine göre, tiyatro oyununun provası için erken saatlerde alışveriş merkezine gelip kahvaltı yapan Boran Kuzum, kendine yöneltilen sorulara, "Dizi ve tiyatro bildiğiniz gibi aynı şekilde devam ediyor. Sene sonu dizi final yapar mı, yapmaz mı tam olarak bilmiyorum ama büyük bir ihtimal yaz aylarında bir film projesi olacak. Henüz netleşmedi sadece ön görüşmeyi yaptık." yanıtını verdi.

Boş zamanlarında film festivallerini yakından takip ettiğini belirten başarılı oyuncu, şu anda vizyonda olan Gülse Birsel’in yazıp yönettiği ‘Aile Arasında’ filmini çok beğendiğini dile getirdi.

Boran Kuzum