Son yıllarda şirketlerin borsaya açılma konusunda oldukça çekinceli davrandığı Türkiye’de, 2018 yılında ise halka arzlarda hatırı sayılır bir artış yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberi...

Yılbaşından bu yana 6 şirket Borsa İstanbul’a kote olurken, önümüzdeki dönemde de halka arz fiyat aralıkları açıklanan 3 şirket daha borsa yolunu tutacak. Bu şirketlerin gerçekleşen ve beklenen halka arz fon tutarına bakıldığında 2018 yılı, dolar bazında 2010’dan bu yana halka arzda en yüksek fon toplanan yıl olacak. 2015, 2016 ve 2017 yılında halka arz edilen şirket sayısı toplamda sadece 9 olurken 2018 yılında şimdiden bu rakamın aşılacak olmasının ana sebebi ise Borsa İstanbul’un dolar bazında deyim yerindeyse dip seviyelerde olması. Her ne kadar BIST 100 Endeksi 110 bin seviyesinin üzerinde olsa da Endeks, dolar bazında 2.69 seviyelerine yakın seyrediyor. Bu da 5 dolar seviyelerinin aşıldığı Kasım 2010 ve Mayıs 2013’teki zirvelere göre borsanın dolar bazında yaklaşık yüzde 47 daha düşük olduğu anlamına geliyor. BIST 100 Endeksi dolar bazında yıl başından bu yana yüzde 14 daha düşük seviyede.

ENDEKS DOLAR BAZINDA YILBAŞINDAN BU YANA % 14 AŞAĞIDA

5 Kasım 2010 - 5.068: 5 Kasım 2010’da 5 dolar 7 sent ile borsa dolar bazında en yüksek günlük kapanışı yapmıştı.

31 Aralık 2011 - 2.271

9 Mayıs 2013 - 5.008: Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırdığı Mayıs 2013’te Endeks yine 5 doları aşmıştı.

30 Kasım 2016 - 2.143

24 Nisan 2018 - 2.689

YABANCI İÇİN CAZİP FİYAT, ŞİRKET İÇİN UYGUN KAYNAK

Endeksin dolar bazında bu kadar düşük seviyede olması, Borsa İstanbul’daki şirketlerin yabancı yatırımcı gözünde ne kadar düşük değerde olduğunun bir göstergesi. Hal böyle olunca, çeşitli nedenlerden dolayı yurtdışı borçlanmada hem faiz hem de diğer maliyetler bakımından eskisi kadar eli rahat olmayan şirketler de halka arz yoluyla fonlama ihtiyaçlarını gidermek için Borsa İstanbul’un yolunu tutuyor. Yabancı yatırımcı da hatırı sayılır denilebilecek iskontolu fiyat ile halka arza girmiş oluyor.

2010’DAN BERİ 2 MİLYAR DOLAR BARAJI İLK KEZ AŞILIYOR

Dolar bazında halka arzlardan toplanan fon tutarlarına bakıldığında ise 2010 yılından bu yana en yüksek seviye görülecek. Şöyle ki, 2010 yılında yapılan 24 halka arzdan toplanan toplam fon 2.2 milyar dolar seviyelerindeydi. 2018 yılında ise şu ana kadar yapılan 6 halka arzdan toplam 810.3 milyon dolar fon elde edildi. Halka arz fiyat aralıkları açıklanan ve önümüzdeki günlerde borsaya girecek olan Şok Marketler, Defacto ve Beymen’in halka arzlarından ise yaklaşık 1 milyar 275 milyon dolar fon bekleniyor. Böylece sadece şu ana kadar açıklanan halka arzlardan toplanan fon 2 milyar doları aşmış olacak.