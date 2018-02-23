Borsa güne 117.000 puanın üzerinde başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 598,71 puan ve yüzde 0,51 artarak 117.439,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,13 ile sigorta oldu.



Dün, dolar/TL'deki gerileme ve New York borsasındaki yükselişin pozitif etkisiyle 117.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazancıyla 116.840,94 puandan tamamladı.

Analistler, bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını ve değerlendirmede Türkiye'nin "BB" olan kredi notu ve "negatif" olan not görünümünde değişikliğe gidilmesinin beklenmediğini söyledi.

Bugün Almanya'da büyüme, Avro Bölgesin'de enflasyon verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, olası düşüşlerde ise 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.